Antalyaspor'lu genç oyuncu yuvadan uçtu

1. Lig'e çıktığı ilk senede Süper Lig'in kapısından dönen Bodrumspor, Gökdeniz Bayraktar'ı resmen kadrosuna kattı

, Fotoğraf; Instagram
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Antalyaspor'lu genç oyuncu yuvadan uçtu
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20 Haziran 2023 14:32
1. Lig play-off finalini Pendiskpor'a kaybeden Muğla ekibi, sezonun devre arasında Antalyaspor'dan 1 milyon 250 bin Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'ın, bonservisinin yüzde 50'sini 675 bin Euro karşılığında satın alarak kadrosuna kattı.

Antalyaspor, Gökdeniz'i Kocaelispor'dan 2020-2021 sezonunda 80 bin Euro'ya almıştı. Kırmızı beyazlı ekip, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay alacak.

Gökdeniz'in performansı

Sezonunun ilk yarısında Antalyaspor'la 13 Süper Lig maçına çıkan Gökdeniz, 2 gol atarak takımına katkı sağlamıştı. Lig'in 3'üncü haftasında Trabzonspor'la oynanan karşılaşmada yıldızlaşan futbolcu, diğer haftalarda bir türlü istenileni veremeyerek devre arasında Bodrumspor'un yolunu tutmuştu. Bodrumspor'la 1. Lig'de çıktığı 18 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandıran Gökdeniz, yaptığı 2 asistle sezonu noktalamıştı.

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