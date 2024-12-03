Antalyaspor kupada rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunda Onvo Antalyaspor, konuk ettiği Küçükçekmece Sinopspor'u 3-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor kupada rahat turladı
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03 Aralık 2024 17:27
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunda Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, 3. Lig ekiplerinden Küçükçekmece Sinopspor'u konuk etti. 

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı. 

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Adolfo Gaich 22. dakikada Emre Uzun54. dakikada Sander van de Streek ve 90+1. dakikada Andros Townsend kaydetti. Küçükçekmece Sinopspor'un tek golü ise 52. dakikada Enes İslam İlkin'den geldi.
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