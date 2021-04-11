Antalyaspor, Kayseri'de Naldo ile kazandı

Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Kayserispor ile Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor, 1-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti golü 45. dakikada Naldo kaydetti. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu bu sezon ilk kez ağları sarstı
Alınan bu sonucun ardından Kayserispor 33 puanda kalırken 2 hafta sonra mağlup oldu. Antalyaspor ise 42 puana yükseldi ve 2 hafta sonra kazandı.
Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor sahasında Rizespor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK DEVRE)
Süper Lig'in 34. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
4. dakikada Kayserispor atağında savunmanın arkasına koşu yapan Luckassen'in kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kayarak yaptığı vuruşta kaleci Boffin son anda topu kontrol etmeyi başardı.
5. dakikada Lennon'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde oluşan karambolde önünde kalan topu Luckassen ağlarla buluşturdu. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından Kvrzic'in topa elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.
15. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Kvrzic'in yerden sert ortasında altıpas içerisinde önünden geçen topa Luckassen dokunamadı. Pedro Henrique'yi geçen meşin yuvarlak taca çıktı.
45. dakikada Nuri Şahin'in sağ taraftan kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Naldo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol taraftan ağlarla buluştu: 0-1
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ DEVRE)
62. dakikada Kvrzic'in ara pasında savunmanın arkasına konuş yapan Pedro Henrique'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, köşeyi iyi kapatan kaleci Boffin, uzanarak meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.
72. dakikada Lennon'un ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Melih Okutan'ın yerden kale alanına paralel gönderdiği ortada sarı-kırmızılı ekipte hiç bir oyuncu topa müdahale edemedi.
89. dakikada Podolski'nin kendi yarı sahasından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Serdar Gürler'in pasında ceza sahasına giren Doğukan Sinik kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kaldı. Genç kaleci, meşin yuvarlağı yatarak rakibinin ayağından kurtardı ve kontrol etti.
Karşılaşma, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Yusuf Bozdoğan
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Attamah, Avramovski (Dk. 72 Sabovic), Lennon (Dk. 87 Ramazan Civelek), Pedro Henrique (Dk. 87 Paz), Muğdat Çelik (Dk. 31 Melih Okutan), Luckassen (Dk. 72 Nurettin Korkmaz)
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Veysel Sarı, Amilton (90+1 Ali Eren İyican), Nuri Şahin, Podolski, Sidney Sam (Dk. 44 Serdar Gürler)
Gol: Dk. 45 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Kudriashov, Dk. 26 Nuri Şahin, Dk. 68 Bünyamin Balcı, 90+5 Ali Eren İyican (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 45+2 Aziz Eraltay Dk. 90+2 Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor)
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor, 1-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti golü 45. dakikada Naldo kaydetti. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu bu sezon ilk kez ağları sarstı
Alınan bu sonucun ardından Kayserispor 33 puanda kalırken 2 hafta sonra mağlup oldu. Antalyaspor ise 42 puana yükseldi ve 2 hafta sonra kazandı.
Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor sahasında Rizespor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK DEVRE)
Süper Lig'in 34. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
4. dakikada Kayserispor atağında savunmanın arkasına koşu yapan Luckassen'in kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kayarak yaptığı vuruşta kaleci Boffin son anda topu kontrol etmeyi başardı.
5. dakikada Lennon'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde oluşan karambolde önünde kalan topu Luckassen ağlarla buluşturdu. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından Kvrzic'in topa elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.
15. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Kvrzic'in yerden sert ortasında altıpas içerisinde önünden geçen topa Luckassen dokunamadı. Pedro Henrique'yi geçen meşin yuvarlak taca çıktı.
45. dakikada Nuri Şahin'in sağ taraftan kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Naldo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol taraftan ağlarla buluştu: 0-1
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ DEVRE)
62. dakikada Kvrzic'in ara pasında savunmanın arkasına konuş yapan Pedro Henrique'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, köşeyi iyi kapatan kaleci Boffin, uzanarak meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.
72. dakikada Lennon'un ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Melih Okutan'ın yerden kale alanına paralel gönderdiği ortada sarı-kırmızılı ekipte hiç bir oyuncu topa müdahale edemedi.
89. dakikada Podolski'nin kendi yarı sahasından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Serdar Gürler'in pasında ceza sahasına giren Doğukan Sinik kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kaldı. Genç kaleci, meşin yuvarlağı yatarak rakibinin ayağından kurtardı ve kontrol etti.
Karşılaşma, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Yusuf Bozdoğan
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Attamah, Avramovski (Dk. 72 Sabovic), Lennon (Dk. 87 Ramazan Civelek), Pedro Henrique (Dk. 87 Paz), Muğdat Çelik (Dk. 31 Melih Okutan), Luckassen (Dk. 72 Nurettin Korkmaz)
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Veysel Sarı, Amilton (90+1 Ali Eren İyican), Nuri Şahin, Podolski, Sidney Sam (Dk. 44 Serdar Gürler)
Gol: Dk. 45 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Kudriashov, Dk. 26 Nuri Şahin, Dk. 68 Bünyamin Balcı, 90+5 Ali Eren İyican (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 45+2 Aziz Eraltay Dk. 90+2 Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor)