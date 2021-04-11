Antalyaspor, Kayseri'de Naldo ile kazandı

Antalyaspor

Antalyaspor

Antalyaspor

Antalyaspor

Antalyaspor

Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Kayserispor ile Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı.Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor, 1-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti golü 45. dakikada Naldo kaydetti. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu bu sezon ilk kez ağları sarstıAlınan bu sonucun ardından Kayserispor 33 puanda kalırken 2 hafta sonra mağlup oldu. Antalyaspor ise 42 puana yükseldi ve 2 hafta sonra kazandı.Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor sahasında Rizespor'u konuk edecek.Süper Lig'in 34. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAVkarşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.4. dakikada Kayserispor atağında savunmanın arkasına koşu yapan Luckassen'in kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kayarak yaptığı vuruşta kaleci Boffin son anda topu kontrol etmeyi başardı.5. dakikada Lennon'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde oluşan karambolde önünde kalan topu Luckassen ağlarla buluşturdu. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından Kvrzic'in topa elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.15. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Kvrzic'in yerden sert ortasında altıpas içerisinde önünden geçen topa Luckassen dokunamadı. Pedro Henrique'yi geçen meşin yuvarlak taca çıktı.45. dakikada Nuri Şahin'in sağ taraftan kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Naldo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol taraftan ağlarla buluştu: 0-162. dakikada Kvrzic'in ara pasında savunmanın arkasına konuş yapan Pedro Henrique'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, köşeyi iyi kapatan kaleci Boffin, uzanarak meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.72. dakikada Lennon'un ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Melih Okutan'ın yerden kale alanına paralel gönderdiği ortada sarı-kırmızılı ekipte hiç bir oyuncu topa müdahale edemedi.89. dakikada Podolski'nin kendi yarı sahasından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Serdar Gürler'in pasında ceza sahasına giren Doğukan Sinik kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kaldı. Genç kaleci, meşin yuvarlağı yatarak rakibinin ayağından kurtardı ve kontrol etti.Karşılaşma, Fraport TAV'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Büyükşehir Belediyesi Kadir HasTugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Yusuf BozdoğanDoğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Attamah, Avramovski (Dk. 72 Sabovic), Lennon (Dk. 87 Ramazan Civelek), Pedro Henrique (Dk. 87 Paz), Muğdat Çelik (Dk. 31 Melih Okutan), Luckassen (Dk. 72 Nurettin Korkmaz)Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Veysel Sarı, Amilton (90+1 Ali Eren İyican), Nuri Şahin, Podolski, Sidney Sam (Dk. 44 Serdar Gürler): Dk. 45 Naldo (Fraport TAVDk. 16 Kudriashov, Dk. 26 Nuri Şahin, Dk. 68 Bünyamin Balcı, 90+5 Ali Eren İyican (Fraport TAV), Dk. 45+2 Aziz Eraltay Dk. 90+2 Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor)