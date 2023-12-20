Haber Tarihi: 20 Aralık 2023 11:55 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 11:55

Antalyaspor Kasımpaşa canlı izle şifresiz

Antalyaspor - Kasımpaşa maçı canlı izle şifresiz Bein Sports izle | Antalyaspor - Kasımpaşa maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Antalyaspor, Trendyol Süper Lig 17. hafta maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Antalyaspor - Kasımpaşa maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Antalyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Antalyaspor - Kasımpaşa maçı canlı izleme detayları

Antalyaspor Kasımpaşa canlı izle şifresiz
Abone Ol

Antalyaspor - Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor Kasımpaşa'u konuk edecek. Antalyaspor rakibini eli boş gönderme peşinde. Kasımpaşa ise deplasmanda sürpriz arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE



ANTALYASPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Kasımpaşa mücadelesi bugün (20 Aralık) saat 20.00'de başlayacak.

Corendon Airlines Park'ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı takip edilebilecek.


ANTALYASPOR'DA GOLCÜ ADAM BUKSA YOK

Akdeniz ekibinde Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Brezilyalı file bekçisi Helton Leite ile kart cezalısı Polonyalı santrafor Adam Buksa ile orta saha oyuncusu Erdal Rakip, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlık geçiren İsveçli orta saha oyuncusu Sam Larsson'un Kasımpaşa mücadelesinin kadrosunda yer alıp almayacağı ise maç günü belli olacak.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde bu sezon çıktığı 15 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 23 puanla 7. sırada girdi.

Ligde son 6 maçını kaybetmeyen, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Antalyaspor, iç sahadaki son dört mücadelesini ise 3 galibiyet, 1 beraberlikle tamamladı.





Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Antalyaspor
Gündem

Diğer Haberler

Kayserispor Fenerbahçe canlı izle şifresiz Bein Sports izle | Kayserispor - FB maçı canlı izle şifresiz HD Gündem Kayserispor Fenerbahçe canlı izle şifresiz Bein Sports izle | Kayserispor - FB maçı canlı izle şifresiz HD
Galatasaray'da yönetim derbi için kesenin ağzını açtı Galatasaray Galatasaray'da yönetim derbi için kesenin ağzını açtı
Rıza Çalımbay'ın kritik dönemeci Beşiktaş Rıza Çalımbay'ın kritik dönemeci
Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı Fenerbahçe Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı
Galatasaray - Karagümrük maç kadrosu, muhtemel ilk 11 - Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Gündem Galatasaray - Karagümrük maç kadrosu, muhtemel ilk 11 - Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?
Kayserispor Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel ilk 11 - Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Gündem Kayserispor Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel ilk 11 - Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Antalyaspor Kasımpaşa canlı izle şifresiz Gündem Antalyaspor Kasımpaşa canlı izle şifresiz
Beşiktaş'ta yönetimin beklentisi 20 milyon euro Beşiktaş Beşiktaş'ta yönetimin beklentisi 20 milyon euro
Rıza Çalımbay: 'İster 2 maç, ister 10 maç! Sorun yok' Beşiktaş Rıza Çalımbay: "İster 2 maç, ister 10 maç! Sorun yok"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Emre Belözoğlu: "Meler'den 3 kez özür diledim"
2
Kayserispor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
3
Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Yapacak bir şey yok!"
4
Galatasaray - Fatih Karagümrük: Muhtemel 11'ler
5
Elif Elmas için 25 milyon euro!
6
İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
7
Kayserispor'dan flaş paylaşım!

SON HABERLER

yukarı ok