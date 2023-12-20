Antalyaspor Kasımpaşa canlı izle şifresiz

Antalyaspor - Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor Kasımpaşa'u konuk edecek. Antalyaspor rakibini eli boş gönderme peşinde. Kasımpaşa ise deplasmanda sürpriz arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ANTALYASPOR KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE









ANTALYASPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Antalyaspor Kasımpaşa mücadelesi bugün (20 Aralık) saat 20.00'de başlayacak.



Corendon Airlines Park'ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı takip edilebilecek.





ANTALYASPOR'DA GOLCÜ ADAM BUKSA YOK



Akdeniz ekibinde Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Brezilyalı file bekçisi Helton Leite ile kart cezalısı Polonyalı santrafor Adam Buksa ile orta saha oyuncusu Erdal Rakip, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.



Sakatlık geçiren İsveçli orta saha oyuncusu Sam Larsson'un Kasımpaşa mücadelesinin kadrosunda yer alıp almayacağı ise maç günü belli olacak.



Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde bu sezon çıktığı 15 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 23 puanla 7. sırada girdi.



Ligde son 6 maçını kaybetmeyen, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Antalyaspor, iç sahadaki son dört mücadelesini ise 3 galibiyet, 1 beraberlikle tamamladı.











