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Antalyaspor, kamp için Hollanda'ya gitti

Hollanda'da 26 Temmuz'a kadar ikinci etap kamp çalışmalarını gerçekleştirecek Antalyaspor'u havalimanından kulüp yöneticileri uğurladı.

Kaynak: AA
Antalyaspor, kamp için Hollanda'ya gitti
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16 Temmuz 2018 15:09
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'ya gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Palandöken'de 11 gün kamp yapan kırmızı-beyazlılar, ikinci etap çalışmalarını Oosterbeek'te sürdürecek.

Hazırlıklarını burada 26 Temmuz'a kadar sürdürecek kırmızı-beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı'ndan kulüp yöneticileri uğurladı.

Kulüp yönetim kurulu üyeleri Şükrü Ülker, Ahmet Öztürk ile Sezgin Özer, havalimanında teknik heyet ve futbolcularla sohbet etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Hollanda'da 19, 22 ve 25 Temmuz tarihlerinde üç hazırlık maçı yapacak.

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