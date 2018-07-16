Antalyaspor, kamp için Hollanda'ya gitti

ekiplerinden, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmaları içingitti.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Palandöken'de 11 gün kamp yapan kırmızı-beyazlılar, ikinci etap çalışmalarınısürdürecek.Hazırlıklarını burada 26 Temmuz'a kadar sürdürecek kırmızı-beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı'ndan kulüp yöneticileri uğurladı.Kulüp yönetim kurulu üyeleri Şükrü Ülker, Ahmet Öztürk ile Sezgin Özer, havalimanında teknik heyet ve futbolcularla sohbet etti.Kırmızı-beyazlı ekip, Hollanda'da 19, 22 ve 25 Temmuz tarihlerinde üç hazırlık maçı yapacak.