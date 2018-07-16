Antalyaspor, kamp için Hollanda'ya gitti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'ya gitti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Palandöken'de 11 gün kamp yapan kırmızı-beyazlılar, ikinci etap çalışmalarını Oosterbeek'te sürdürecek.
Hazırlıklarını burada 26 Temmuz'a kadar sürdürecek kırmızı-beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı'ndan kulüp yöneticileri uğurladı.
Kulüp yönetim kurulu üyeleri Şükrü Ülker, Ahmet Öztürk ile Sezgin Özer, havalimanında teknik heyet ve futbolcularla sohbet etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, Hollanda'da 19, 22 ve 25 Temmuz tarihlerinde üç hazırlık maçı yapacak.
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Palandöken'de 11 gün kamp yapan kırmızı-beyazlılar, ikinci etap çalışmalarını Oosterbeek'te sürdürecek.
Hazırlıklarını burada 26 Temmuz'a kadar sürdürecek kırmızı-beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı'ndan kulüp yöneticileri uğurladı.
Kulüp yönetim kurulu üyeleri Şükrü Ülker, Ahmet Öztürk ile Sezgin Özer, havalimanında teknik heyet ve futbolcularla sohbet etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, Hollanda'da 19, 22 ve 25 Temmuz tarihlerinde üç hazırlık maçı yapacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın