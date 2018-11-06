Antalyaspor istatistiklerle değil, yürekle zirveye yürüyor

Sezon başı iflasın eşiğindeydi. Hatta kamp yaptığı otelin parasını ödeyemedi, taraflı tarafsız herkes 'Banko düşer' dedi. 11 hafta geride kalırken Antalyaspor tam tersine artık zirve için en iddialı takım haline geldi.Fanatik Gazetesi'nden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre, 20 puanla 3. sırada yer alan, Galatasaray'la aynı puanda olan Kırmızı-Beyazlılar, bu başarıya ise adeta verilerle değil yürekle ulaştı. Öyle ki, 90 dakika inanılmaz bir mücadele ortaya koyarak tarihi sonuçlar alan Akdeniz ekibi, 2001 yılında dönemin Aberdeen menajeri İsveçli Ebbe Skovdahl'ın, "İstatistikler mini etek gibidir, asıl olanı göstermez" sözünü bir kez daha ispatlıyor.Antalyaspor 12.4 ile maç başına rakip ceza sahasında topla buluşma sayısında ligde 17. sırada.9.2 ile maç başına şut ortalamasında ise ligde sonuncu durumda.4.3 ile maç başına isabetli şut ortalamasında ise 7. Diğer istatistiklerde ise ilk 5'te esamesi okunmuyor. Ancak Bülent Korkmaz ve öğrencileri büyük imkansızlıklar altında destan yazıyor.Geriye düşse de oyunu bırakmayan, pes etmeyen Antalyaspor devlerin korkulu rüyası oluyor.Kasımpaşa 12,91Beşiktaş 12,82Sivasspor 12,40Fenerbahçe 10,91Galatasaray 10,82Kasımpaşa 5,73Beşiktaş 5,36Trabzonspor 4,82Galatasaray 4,45Atiker Konyaspor 4,40Başakşehir %58Beşiktaş %58Galatasaray %57Trabzonspor %56Sivasspor %54Başakşehir 458Trabzonspor 392Beşiktaş 388Galatasaray 387Sivasspor 374Medipol Başakşehir %84Trabzonspor %82Sivasspor %82Galatasaray %82Beşiktaş %81