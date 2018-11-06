Antalyaspor istatistiklerle değil, yürekle zirveye yürüyor

Sezon başı iflasın eşiğindeydi. Hatta kamp yaptığı otelin parasını ödeyemedi, taraflı tarafsız herkes 'Banko düşer' dedi. 11 hafta geride kalırken Antalyaspor tam tersine artık zirve için en iddialı takım haline geldi.
Fanatik Gazetesi'nden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre, 20 puanla 3. sırada yer alan, Galatasaray'la aynı puanda olan Kırmızı-Beyazlılar, bu başarıya ise adeta verilerle değil yürekle ulaştı. Öyle ki, 90 dakika inanılmaz bir mücadele ortaya koyarak tarihi sonuçlar alan Akdeniz ekibi, 2001 yılında dönemin Aberdeen menajeri İsveçli Ebbe Skovdahl'ın, "İstatistikler mini etek gibidir, asıl olanı göstermez" sözünü bir kez daha ispatlıyor.
DEVLERİN KORKULU RÜYASI
Antalyaspor 12.4 ile maç başına rakip ceza sahasında topla buluşma sayısında ligde 17. sırada.
9.2 ile maç başına şut ortalamasında ise ligde sonuncu durumda.
4.3 ile maç başına isabetli şut ortalamasında ise 7. Diğer istatistiklerde ise ilk 5'te esamesi okunmuyor. Ancak Bülent Korkmaz ve öğrencileri büyük imkansızlıklar altında destan yazıyor.
Geriye düşse de oyunu bırakmayan, pes etmeyen Antalyaspor devlerin korkulu rüyası oluyor.
Şut / Maç
Kasımpaşa 12,91
Beşiktaş 12,82
Sivasspor 12,40
Fenerbahçe 10,91
Galatasaray 10,82
İsabetli Şut / Maç
Kasımpaşa 5,73
Beşiktaş 5,36
Trabzonspor 4,82
Galatasaray 4,45
Atiker Konyaspor 4,40
Topa Sahip Olma / Maç
Başakşehir %58
Beşiktaş %58
Galatasaray %57
Trabzonspor %56
Sivasspor %54
Başarılı Pas / Maç
Başakşehir 458
Trabzonspor 392
Beşiktaş 388
Galatasaray 387
Sivasspor 374
Pas Başarı Yüzdesi
Medipol Başakşehir %84
Trabzonspor %82
Sivasspor %82
Galatasaray %82
Beşiktaş %81
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Fanatik Gazetesi'nden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre, 20 puanla 3. sırada yer alan, Galatasaray'la aynı puanda olan Kırmızı-Beyazlılar, bu başarıya ise adeta verilerle değil yürekle ulaştı. Öyle ki, 90 dakika inanılmaz bir mücadele ortaya koyarak tarihi sonuçlar alan Akdeniz ekibi, 2001 yılında dönemin Aberdeen menajeri İsveçli Ebbe Skovdahl'ın, "İstatistikler mini etek gibidir, asıl olanı göstermez" sözünü bir kez daha ispatlıyor.
DEVLERİN KORKULU RÜYASI
Antalyaspor 12.4 ile maç başına rakip ceza sahasında topla buluşma sayısında ligde 17. sırada.
9.2 ile maç başına şut ortalamasında ise ligde sonuncu durumda.
4.3 ile maç başına isabetli şut ortalamasında ise 7. Diğer istatistiklerde ise ilk 5'te esamesi okunmuyor. Ancak Bülent Korkmaz ve öğrencileri büyük imkansızlıklar altında destan yazıyor.
Geriye düşse de oyunu bırakmayan, pes etmeyen Antalyaspor devlerin korkulu rüyası oluyor.
Şut / Maç
Kasımpaşa 12,91
Beşiktaş 12,82
Sivasspor 12,40
Fenerbahçe 10,91
Galatasaray 10,82
İsabetli Şut / Maç
Kasımpaşa 5,73
Beşiktaş 5,36
Trabzonspor 4,82
Galatasaray 4,45
Atiker Konyaspor 4,40
Topa Sahip Olma / Maç
Başakşehir %58
Beşiktaş %58
Galatasaray %57
Trabzonspor %56
Sivasspor %54
Başarılı Pas / Maç
Başakşehir 458
Trabzonspor 392
Beşiktaş 388
Galatasaray 387
Sivasspor 374
Pas Başarı Yüzdesi
Medipol Başakşehir %84
Trabzonspor %82
Sivasspor %82
Galatasaray %82
Beşiktaş %81
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