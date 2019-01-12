Yaptığı flaş transferlerle adından geçmiş dönemlerde sıkça söz ettiren Süper Lig ekibi Antalyaspor, Chievolu Joel Obi'yi istiyor.İtalyan medyasında yer alan habere göre Akdeniz ekibi, Chievo'nun Nijeryalı orta saha oyuncusu Joel Obi için nabız yoklamaya başladı.Haberin detaylarında aktarılan bilgiye göre kırmızı-beyazlılar, Obi'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor ancak Chievo, transferin gerçekleşmesi halinde para kazanmak istiyor. Bu sebeple İtalyan ekbinin yöneticileri, transfer görüşmelerinde futbolcuyu bonservisi ile göndermenin yollarını arayacak.Fubtol hayatına Nijerya'nın NEPA Lagos takımında başlayan Obi, oldukça genç yaşta İnter'in yolunu tutmuş, sıkça forma giyme şansı bulamayıp Parma ve Torino'ya kiralık olarak gönderilmişti. Obi, son transferini geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Chievo'ya, 2 milyon euro bonservisle giderek yapmıştı.Joel Obi, bu sezon Chievo forması ile çıktığı 11 müsabakada 1 gol atarken, 663 dakika sahada kaldı.