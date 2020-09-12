Antalyaspor, ilk haftada ev sahibi olma avantajını iyi kullanıyor

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'deki açılış maçlarında iç saha avantajını iyi değerlendirmesiyle dikkati çekiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Antalyaspor, ilk haftada ev sahibi olma avantajını iyi kullanıyor
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12 Eylül 2020 14:58
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'deki açılış maçlarında iç saha avantajını iyi değerlendirmesiyle dikkati çekiyor.  

Kırmızı-beyazlılar, üst üste 6. toplamda ise 25. kez mücadele edeceği lige, 13 Eylül günü Gençlerbirliği'ni konuk edeceği karşılaşmayla 3 sezon aradan sonra sonra iç sahada "merhaba" diyecek.

Akdeniz temsilcisi, Süper Lig'de geride kalan 24 sezonundaki ilk hafta maçlarında, 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

Açılış maçlarından 10'unu evinde oynayan ve iç saha avantajını iyi kullanan Antalyaspor, bu mücadelelerde 4 beraberlik ve 3 galibiyetle 13 puan topladı.

Evindeki son açılış maçını 2016-2017 sezonunda Osmanlıspor (Ankaraspor) ile oynayan Akdeniz ekibi, golsüz sona eren bu mücadelede hanesine bir puan yazdırdı.

- En çok İstanbul takımlarıyla   

Kırmızı-beyazlı ekip, açılış müsabakalarını en çok İstanbul takımlarıyla oynadı.

İstanbul takımlarıyla 9 defa ilk haftada maç yapan Antalyaspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la 3'er, İstanbulspor'la 2 ve Medipol Başakşehir'le de 1 kez karşı karşıya geldi.

Antalyaspor, Ankara takımları ile 5, Kayseri ekipleri ve Sakaryaspor'la ikişer, Göztepe, Çaykur Rizespor, Siirt Jetpaspor, Bursaspor, Adana Demirspor, ve Gaziantepspor'la ise birer kez ilk hafta mücadelesinde rakip oldu.

- Gençlerbirliği ile 3. kez

Antalyaspor, Gençlerbirliği'ne karşı ilk hafta mücadelesinde üçüncü kez üstünlük kurmaya çalışacak.

Ankara ekibiyle 2012-2013 sezonunda Ankara'da açılış maçında karşılaşan Akdeniz temsilcisi, bu karşılaşmada rakibine 3-1 yenildi.

Kırmızı-beyazlılar, 1997-1998 sezonunda ilk hafta Gençlerbirliği'ne konuk olduğu maçtan ise golsüz beraberlikle ayrıldı. 

- En farklı yenilgi 8-1'lik MKE Ankaragücü maçı

Kırmızı-beyazlı takım, açılış maçlarında bugüne kadar rakip ağları 20 kez sarstı, kalesinde ise 37 gol gördü.

En farklı yenilgisini 2001-2002 sezonunun ilk haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü karşısında 8-1'lik skorla yaşayan Antalyaspor, en gollü açılış maçı galibiyetini 1995-1996 sezonunda iç sahada Bursaspor'u 4-2 yenerek elde etti.

- İlk hafta maçları

Antalyaspor'un Süper Lig tarihindeki ilk hafta maçları performans tablosu şöyle: 

 Sezon Maç Sonuç 
 1982-1983    Fenerbahçe-Antalyaspor   1-1 
 1983-1984    Antalyaspor-Beşiktaş   0-0 
 1984-1985    Sakaryaspor-Antalyaspor   2-1 
 1986-1987    Fenerbahçe-Antalyaspor   2-0 
 1994-1995  Adana Demirspor-Antalyaspor   1-0 
 1995-1996    Antalyaspor-Bursaspor   4-2 
 1996-1997    İstanbulspor-Antalyaspor   1-0 
 1997-1998   Gençlerbirliği-Antalyaspor   0-0  
 1998-1999  Sakaryaspor-Antalyaspor   0-0 
 1999-2000   Antalyaspor-İstanbulspor   0-3 
 2000-2001   Siirt Jetpaspor-Antalyaspor   1-2 
 2001-2002   Antalyaspor-MKE Ankaragücü   1-8 
 2006-2007    Antalyaspor-Çaykur Rizespor   0-0 
 2008-2009   Antalyaspor-Beşiktaş   2-3 
 2009-2010   Antalyaspor-Ankaraspor    3-0 
 2010-2011   Fenerbahçe-Antalyaspor   4-0 
 2011-2012  Antalyaspor-Gaziantepspor   1-0 
 2012-2013   Gençlerbirliği-Antalyaspor   3-1 
 2013-2014   Antalyaspor-Kayseri Erciyesspor   0-0 
 2015-2016   Medipol Başakşehir-Antalyaspor   2-3 
 2016-2017   Antalyaspor-Ankaraspor (Osmanlıspor)   0-0 
 2017-2018   Beşiktaş-Antalyaspor   2-0 
 2018-2019   Kayserispor-Antalyaspor   2-0 
 2019-2020  Göztepe-Antalyaspor   0-1 


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