Antalyaspor ilk galibiyetini almak istiyor

Antalyaspor başkanı Aziz Çetin, bu sezonun ilk galibiyetini Çaykur Rizespor karşısında almak istediklerini söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor ilk galibiyetini almak istiyor
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27 Ağustos 2021 01:15
Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Süper Lig'deki ilk üç puanlarını, Çaykur Rizespor maçını kazanarak almak istediklerini söyledi.

Çetin yaptığı açıklamada, ligde 3. haftanın açılış maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edeceklerini anımsattı.

Bu sezonki ikinci iç saha maçını Karadeniz ekibi karşısında oynayacaklarını belirten Çetin, "Ligde henüz galibiyetle tanışamadık. Çaykur Rizespor karşısında sahadan galip ayrılan taraf olmak istiyoruz. Taraftarımızı bu maça bekliyoruz. Bütün taraftarımızla beraber, tek vücut olarak yarınki mücadeleyi kazanmak istiyoruz." diye konuştu.


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