Antalyaspor ile Metin Öztürk arasında, 'Şımarık kız çocuğu' gerilimi!

"HERKES HADDİNİ BİLECEK!"

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Metin Öztürk için açıklamasında 'Şımarık kız çocuğu gibi' ifadelerini kullandı. Öztürk ise Sporx üzerinden verdiği cevapta "Herkes haddini bilecek" dedi. Son olarak Antalyaspor'dan Metin Öztürk için sert bir açıklama geldi.Galatasaray Kulübü Başkanı Adayı Metin Öztürk, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin'in sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Koza TV'de yayımlanan ve Körfez Gazetesi Yazarı Hasan Yavaşlar'ın hazırlayıp sunduğu 90+7 programında açıklamalar yaptı. Aziz Çetin, Nuri Şahin'e talip olduklarını ve görüşeceklerini açıklayan Metin Öztürk'e hitaben yaptığı konuşmada "" ifadelerini kullandı.Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, Aziz Çetin'in bu sözlerine Sporx üzerinden cevap vererek, "" açıklamasını yaptı.Antalyaspor, resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak Metin Öztürk'ün açıklamalarına cevap verdi."Kamuoyuna duyuru;Katılıyoruz. Herkes haddini bilecek. Daha koltuk sahibi olamamışların, büyük Antalyaspor camiasının başkanına söz söyleme hadsizliğinde bulunanların sesi kesilene kadar had bildirmeye devam edeceğiz.O sizin bildiğiniz devirler artık geçmişte kaldı. Galatasaray camiası ile dostluğumuzu bozmaya gücünüz yetmeyecek. "İstediğimizi alırız" ukalalığınız bittiğinde, Kaf Dağı'ndaki burnunuzu biraz indirdiğinizde sizinle de dost olabiliriz.Siz, camiamızı ve değerlerimizi seçim malzemesi yaparken haddinizi aştınız. Çocuklarımız üzerinden algı yapmaya çalışarak suyun üzerine çıkma gayretinizi, gaflet içindeki bir namzetin çaresizliği olarak yorumluyoruz.Sadece bir özrümüz olabilir; o da Türk futbol kamuoyunu muhatap bile kabul etmememiz gereken bir namzete yanıt vererek meşgul ettiğimiz için."