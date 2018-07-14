Antalyaspor Hollanda yolcusu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'ya gidecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Palandöken'de 11 gün kamp yapan kırmızı-beyazlılar, ikinci etap çalışmalarını Oosterbeek'te sürdürecek.
Antalyaspor'un üç hazırlık maçı oynaması planlanan Hollanda kampı 16 Temmuz'da başlayıp, 26 Temmuz'da sona erecek.
Öte yandan, Erzurum kampından dönen takımın 6 futbolcusu daha sağlık kontrolünden geçirildi.
Takım kaptanı Diego ile Charles, Danilo, Chico, Maicon ve Drole, kulübün sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Palandöken'de 11 gün kamp yapan kırmızı-beyazlılar, ikinci etap çalışmalarını Oosterbeek'te sürdürecek.
Antalyaspor'un üç hazırlık maçı oynaması planlanan Hollanda kampı 16 Temmuz'da başlayıp, 26 Temmuz'da sona erecek.
Öte yandan, Erzurum kampından dönen takımın 6 futbolcusu daha sağlık kontrolünden geçirildi.
Takım kaptanı Diego ile Charles, Danilo, Chico, Maicon ve Drole, kulübün sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın