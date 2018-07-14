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Antalyaspor Hollanda yolcusu

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun hazırlıklarına devam eden Antalyaspor, eni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'ya gidecek ve burada hazırlık maçları oynayacak.

Kaynak: AA
Antalyaspor Hollanda yolcusu
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14 Temmuz 2018 15:17
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'ya gidecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Palandöken'de 11 gün kamp yapan kırmızı-beyazlılar, ikinci etap çalışmalarını Oosterbeek'te sürdürecek.

Antalyaspor'un üç hazırlık maçı oynaması planlanan Hollanda kampı 16 Temmuz'da başlayıp, 26 Temmuz'da sona erecek.

Öte yandan, Erzurum kampından dönen takımın 6 futbolcusu daha sağlık kontrolünden geçirildi.

Takım kaptanı Diego ile Charles, Danilo, Chico, Maicon ve Drole, kulübün sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

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