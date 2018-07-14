Antalyaspor Hollanda yolcusu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmaları içingidecek.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Palandöken'de 11 gün kamp yapan kırmızı-beyazlılar, ikinci etap çalışmalarınısürdürecek.Antalyaspor'un üç hazırlık maçı oynaması planlanan Hollanda kampı 16 Temmuz'da başlayıp, 26 Temmuz'da sona erecek.Öte yandan, Erzurum kampından dönen takımın 6 futbolcusu daha sağlık kontrolünden geçirildi.Takım kaptanı Diego ile Charles, Danilo, Chico, Maicon ve Drole, kulübün sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.