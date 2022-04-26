Antalyaspor, hazırlık maçında Shaktar'a mağlup oldu

Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor, hazırlık maçında Shaktar'a mağlup oldu
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26 Nisan 2022 01:15
Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu.

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 8'inci dakikasında Antalyaspor, Mustafa Erdilman'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Ukrayna ekibi Manor Solomon ile skora eşitlik getirdi. 1-1. İlerleyen dakikalarda gol sesi gelmeyince ilk yarı, bu skorla tamamlandı.

Shakhtar Donetsk 76'ıncı dakikada durumu Dmytro Topalov ile 2-1'e taşıdı. Karşılaşma 2-1 Donetsk'in galibiyetiyle sona erdi.

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