Antalyaspor, Hatayspor'u farklı geçti

İki Süper Lig ekibinin karşılaştığı hazırlık maçında Antalyaspor, Hatayspor'u 5-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Antalyaspor, Hatayspor'u farklı geçti
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14 Ekim 2023 20:55
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, hazırlık maçında Atakaş Hatayspor'u 5-1 yendi.

Antalyaspor ile Hatayspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Atilla Vehbi Konuk Tesisleri Antalya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı.

Atakaş Hatayspor, 14. dakikada Görkem Sağlam'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. 17. dakikada Bahadır Öztürk, skora eşitliği getiren Antalyaspor, 26. dakikada Ömer Toprak'ın golüyle 2-1 öne geçti.

İkinci yarıda ataklarını sürdüren Antalyaspor, 52. dakikada Deni Milosevic'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kırmızı-beyazlılar, 88. dakikada Emre Uzun ile 4-1 üstünlüğü yakaladı.

Bitexen Antalyaspor, 90. dakikada Mustafa Erdilman'ın golüyle sahadan 5-1 üstünlükle ayrıldı.

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