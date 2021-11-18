Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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18 Kasım 2021 21:00
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra pas ve istasyon çalışması yapan futbolcular, taktik hazırlıklarla idmanı tamamladı.


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