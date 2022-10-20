Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında İstanbulspor'u ağırlayacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.



ANTALYASPOR GALİBİYETİ UNUTTU



Ligin 3. haftasında Trabzonspor'u 5-2 yenen Antalyaspor, sonraki 6 karşılaşmada ise galibiyet sevinci yaşayamadı. Akdeniz temsilcisi iyi sonuçlar alamadığı son 6 haftada 5 mağlubiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrılırken sadece bir puan alabildi.



ANTALYASPOR'DAKİ EKSİKLER



Antalyaspor, İstanbulspor karşısında galibiyet hasretini sonlandırmak için sahaya çıkacak. Haftaya 7 puanla 16. sırada giren kırmızı beyazlı ekipte, sakatlıkları süren Alassane Ndao ve Fredy, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.





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