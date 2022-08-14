Antalyaspor, Haji Wright ile kazandı: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Recep Uçar'ın ekibi HangiKredi Ümraniyespor ile Nuri Şahin'in yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.



Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 1-0 kazanırken, galibiyet 59. dakikada Haji Wright'ın ayağından geldi. Haji Wright'ın golünde asisti yapan isim de Bünyamin Balcı oldu.



Bu sonuçla beraber Antalyaspor ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltirken, ligin yeni ekibi Ümraniyespor 1 puanda kaldı. Ligin 3. haftasında Ümraniyespor, evinde Galatasaray'ı konuk ederken Antalyaspor da son şampiyon Trabzonspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Ümraniyespor-Antalyaspor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamladı.



11. dakikada hızlı gelişen Ümraniyespor atağında Geraldo'nun pasıyla Antalyaspor ceza sahasında topla buluşan Durel Avounou'nun sağ çaprazdan şutunda, rakibinin açısını kapatan kaleci Boffin topu iki hamlede kontrol etti.



34. dakikada Ümraniyespor gole yaklaştı. Mrsic'in savunmanın arkasına attığı pasla savunma arkasına sarkan ve ceza sahasında topla buluşan Bettaieb, Kudryashov'dan topu kurtardı. Bettaieb, kaleci Boffin'i de geçmek istedi ancak Boffin son anda topu kontrol etti.



41. dakikada Antalyaspor'un atağında top direkten döndü. Ümraniyespor ceza sahası önünde topla buluşan Ndao'nun ayak içiyle çektiği sert şutta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.



Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.



59. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Bünyamin'in arka direğe yaptığı ortada Haji Wright topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1.



84. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında sol kanattan ilerleyen ve ceza sahasına giren Del Valle'nin altı pas önüne yaptığı ortade Metehan zor pozisyonda topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.





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