Antalyaspor, gözünü '14'e' dikti...

Süper Lig'de 35. hafta geride kalırken, Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti. Son maçta şampiyon Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor, yenilmezlik serisini 13 haftaya çıkardı. Akrepler, ligin 36. haftasında konuk edeceği Konyaspor karşısında galip gelerek, namağlup unvanını korumak istiyor.



Süper Lig'de Trabzonspor, konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak, 77 puana ulaştı ve ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu hafta oynanan 10 maçta toplam 41 gol atıldı. 6 deplasman takımının galip geldiği haftada, 3 ev sahibi kazanırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Trabzonspor maçı öncesi 12 maçlık yenilmezlik serisi ile sahaya çıkan Antalyaspor bu serisini korudu. Kırmızı beyazlılar, son maçta bordo-mavililerden de alınan 1 puan ile yenilmezlik serisini 13 haftaya çıkardı.



(Lider Antalya)





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