Antalyaspor geçmiş borçlarını temizliyor

Geçmişe dönük futbolcu alacaklarını ödemeye başlayan Antalyaspor, sezona sorunsuz girmek istiyor.

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Antalyaspor geçmiş borçlarını temizliyor
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15 Temmuz 2021 12:57
Süper Lig ekiperinden Antalyaspor, bir yandan kamp hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfer görüşmelerine devam ediyor. Aynı zamanda, geçmişe dönük futbolcu alacaklarını da ödemeye başlayan kırmızı beyazlı ekip, sezona sorunsuz girmeyi hedefliyor.

Antalyaspor yönetimi şu ana kadar Danilo'ya 250 bin, Boffin'e 202 bin, Nazım Sangare'ye 110 Euro, Zeki Yıldırım'a 1 milyon, Salih Dursun'a ise 350 bin TL ödeme yaptı. Aynı zamanda finans ve mali işleri de yürüten Taraftardan Sorumlu Yönetici Emrah Çelik'in başkan Aziz Çetin ile birlikte ödeme konusunda ciddi mesai harcadığı öğrenildi.

Kaynak: Akdeniz Manşet

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