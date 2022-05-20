Antalyaspor Galatasaray maçı İZLE, CANLI GS Antalyaspor maçı burada

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20 Mayıs 2022 19:45
Antalyaspor Galatasaray maçı İZLE, CANLI GS Antalyaspor maçı burada
Galatasaray Antalyaspor maçı izle! Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA






ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ RADYODA?

Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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ANTALYASPOR GALATASARAY BEIN SPORTS HABER İZLE




Galatasaray'da 7 isim Antalyaspor maçında yok

Galatasaray'ın bu akşam Antalyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. Inaki Pena, Arda Turan, Olimpiu Morutan, Alpaslan Öztürk, Omar Elabdellaoui, Emre Kılınç ve Feghouli, Antalya kamp kadrosunda yer almadı. 



İki takımın eksikleri

Antalyaspor'da Poli, Harun Alpsoy ve Admir Mehmedi'nin sakatlıkları bulunuyor. Öte yandan teknik direktör Nuri Şahin'in bu maça son kez kramponlarını giyerek aktif futbol kariyerinin son maçına çıkması bekleniyor. Galatasaray'da Inaki Pena, Omar Elabdellaoui, Alpaslan Öztürk, Emre Kılınç, Arda Turan, Olimpiu Morutan, Sofiane Feghouli akdroda yer almadı.

Antalya'daki maçlar

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 25 maç yaptı. Antalya'daki maçlarda Galatasaray 15, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 7 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 46 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü. Deplasmanda rakibiyle yaptığı son 5 maçı kaybetmeyen Galatasaray, söz konusu maçlarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 8 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 5 gole engel olamadı.

Arda Turan yeni hocayı bekliyor!

Galatasaray'da Arda Turan'ın yeni teknik direktörü bekliyor. Adana Demirspor maçında Torrent tarafından kadroya alınmadığı için taraftara veda edemeyen Arda Turan'ın oynamaması tartışmalara neden olmuştu. 35 yaşındaki oyuncu, "Hocamla, ailemle eşimle oturup konuşacağım. Ben kulübümü çok seviyorum. Kimseye kırgınlığım da yok. Futbolu bırakma konusunda henüz karar vermedim. İnşallah Galatasaray daha iyi olacak" dedi. Yıldız futbolcunun yeni teknik direktörü beklediği ve ona göre yol haritası çizeceği öğrenildi.

 

Antalyaspor Galatasaray maçı öncesi form durumları

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 37 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla son haftaya 11. sırada girdi. Futbolcu olarak başladığı sezonu futbol sorumlusu olarak tamamlayacak Nuri Şahin'in yönetiminde 15 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip ise, 58 puanla 7. sırada bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Antalyaspor
Boffin, Bünyamin, Bahadır, Naldo, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Adriano, Doğukan, Haji Wright

Galatasaray
Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Pulgar, Kerem, Babel, Gomis



52. randevu

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 52. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 51 maçta sarı-kırmızılılar 31, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 13 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 100 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi.

Galatasaray son 11 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 11 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, sonraki 6 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik alan Galatasaray 26 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 11 maçta fileleri 6 kez havalandırabildi.

Antalyaspor Galatasaray maçı hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Antalyaspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

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