Antalyaspor Galatasaray maçı canlı izle (beİN Sports maç linki)

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

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Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise hakem Alper Ulusoy oturacak. Antalyaspor - Galatasaray mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde geride kalan sezonu 13. tamamlayarak tarihinin en kötü performansını gösteren sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona iyi bir şekilde girerek moral bulmak istiyor.





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Antalyaspor kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan yeni transfer Leo Dubois, müsabakada forma giyemeyecek. Ayrıca Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram ve Sekidika maç kadrosunda yer almıyor.

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Güray Vural, Kudryashov, Ömer, Bünyamin, Fernando, Fredy, Luiz Adriano, Ndao, Gökdeniz, Haji Wright

Muslera, Omar, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Sergio Oliviera, Midtsjö, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic