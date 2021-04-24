Antalyaspor Galatasaray maçı canlı izle (beİN Sports izle)

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi Zorbay Küçük olacak. Antalyaspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Fatih Terim'e rakip olduğu 13 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Ersun Yanal (8B 4M), tek galibiyetini Kasım 2002'de evinde aldı (Gençlerbirliği 1-0 Galatasaray). 🔴



— Sporx (@sporx) 24 Nisan 2021

Lige son haftalardaki kötü sonuçlarıyla şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılı ekip, 34 müsabakada 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, haftaya 66 puanla lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde rahat bir sezon geçiren Akdeniz temsilcisi ise 35 müsabaka sonunda 42 puan topladı ve 12. sırada yer aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Antalyaspor'da Gökdeniz, Veysel, Eren, Sam, Nuri, Kudryashov, Bünyamin, Hakan Özmert'in sakatlık ve rahatsızlıkları nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin maçta forma giyemeyecek.





Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.90+6'da Emre Akbaba'nın golü sonrası gelen beraberlikle hafta içini Trabzon beraberliğiyle kapatan ve ara vermeden Antalya'ya geçerek kritik deplasman için kampa giren Galatasaray'da, tüm planlar 'gol' üzerine kurulu. Aslan'ın hocası Fatih Terim, ligin ilk yarısında oynanan ve golsüz sona eren karşılaşmayı takımına hatırlatarak, bir kez daha aynı katı savunma anlayışını beklediğini, bu nedenle atak varyasyonlarını çeşitlendirmeleri gerektiğini öğrencilerine iletti. Belek kampında da antrenmanların büyük bölümü işte bu organizasyonlar üzerine kuruldu. Kenar bindirmeleri, merkezden derinlemesine oyunlar, savunma arkasına atılan top ve koşular, uzaktan vuruşlar, rakip yarı sahadaki duran top organizasyonları gibi birçok konuda ayrıntılı çalışmalar yapan Sarı-Kırmızılılar, Antalyaspor karşısında sahadaki tüm senaryolara hazırlanmış durumda. Terim'in şampiyonluk yolundaki en önemli kırılma noktalarından biri gözüyle baktığı Antalyaspor maçındaki en güvendiği isimlerin başında ise Halil Dervişoğlu geliyor. Göztepe karşılaşmasındaki başarılı performansından sonra, Trabzonspor karşısında ilk 11'de oynatmadığı için pişmanlık hissettiği Halil'i bu kez özel olarak hazırladı. Diğer taraftan Trabzonspor maçında yaptığı hata pahalıya patlayan ve oldukça formsuz bir sezon geçiren Luyindama, yine Terim'in taktik provada 11'de denediği oyuncular arasında yer aldı. Fatih hocanın, Luyindama'ya destek olmak amacıyla onu oynatmakta ısrarlı davranacağı öğrenildi. Kart cezasını tamamlayan Donk ise kulübede görev bekleyecek.Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmanın sadece 2'sinde galip gelebildi. Sarı-kırmızılı takım, son 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor ve Göztepe'yi yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Martin Linnes, Yunanistan'a gidebilir. Henüz Sarı- Kırmızılılar'dan teklif almayan Norveçli sağ beke Olympiakos'un resmen talip olduğu öğrenildi. Martin Linnes eğer yoluna Galatasaray'la devam edemezse Yunanistan'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Sarı kırmızılılılar ise Linnes ile şu anda yeni sözleşme planı yapmıyor. Galatasaray da sezon başında Yunan ekibinden Omar Elabdellaoui'yi bedelsiz olarak renklerine bağlamıştı. Galatasaray'da şu ana kadar 145 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 5 gol atıp 17 asist yapma başarısı gösterdi.Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona eren Fatih Terim'e sürpriz bir talip çıktı. Kısa süre önce İstanbul'a gelen Katar Milli Takımı'nın bir yetkilisinin tecrübeli hoca ve avukatı Rezzan Epözdemir'le bir araya geldiği öğrenildi. Bu ismin Terim'e, 2022 Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nı çalıştırmasını önerdi; 1.5 yıllık süreç için tam 10 milyon euro teklif etti.Fatih Terim, Dursun Özbek'in başkan olduğu dönemde İgor Tudor'un gönderilmesinin ardından göreve getirilmişti. Sarı-kırmızılı kulüpteki 4. macerası, 21 Aralık 2017'de "Nerede kalmıştık" tweet'i ile resmen başlamış, taraftarlar da Terim'in dönüşüne tam destek vermişti. Galatasaray bu süreçte üst üste iki şampiyonluk yaşarken son iki sezon beklentilerin altında kalmaktan kurtulamadı.Falcao, Mohamed ve Babel'in yokluğunda sahneye çıkıp Göztepe karşısında hat-trick yaparak kalitesini kanıtlayan Galatasaray'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu, Avrupa devlerinin de ilgisini çekmeyi başardı. Sevilla'nın yetenek avcısı sportif direktörü Monchi'nin, bir süredir takip ettiği Kerem'le ilgili girişimde bulunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, çok az şans bulmasına rağmen ligde kaydettiği 6 golle Aslan'a şimdiden büyük katkıda bulundu. Hocası Fatih Terim de genç yeteneği geliştirebilmek için idmanlarda deyim yerindeyse üzerine titriyor ve yapması gerekenleri tek tek anlatıyor. Galatasaray'la 2024'e kadar mukavelesi bulunan Kerem Aktürkoğlu ile ilgilenen Sevilla'nın ne kadarlık bir bonservis teklifi yapacağı konusunda net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak birkaç Alman kulübünün daha radarına girdiği öğrenilen genç kanat oyuncusunun, form grafiğini aynı şekilde sürdürmesi durumunda çok yüksek bir bedel karşılığında Avrupa'ya adım atabileceği ifade ediliyor.Galatasaray Kulübü, Mustafa Muhammed'in koronavirüs testinin negatife döndüğünü ve Antalyaspor maçının kadrosuna dahil edildiğini açıkladı. Mustafa Muhammed'in maça yedek başlaması bekleniyor.Boffin, Mert, Naldo, Ersan, Ali Eren, Mevlüt, Doğukan, Serdar, Amilton, Fredy, PodolskiMuslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, HalilGalatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 49 maçta sarı-kırmızılılar 29, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 13 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 97 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi.Galatasaray'ın aldığı başarısız sonuçların ardından Fatih Terim'in koltuğu sorgulanırken ultrAslan'dan tartışma yaratan bir çıkış geldi. Tecrübeli hoca ve yönetimin istifasını isteyen taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin, "Fatih Terim'in Galatasaray'a son gelişi, birebir şahsım ve ultrAslan tarafından gerçekleştirilmiştir" diyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bu sözlere eski yöneticilerden Ural Aküzüm'den tepki geldi. Terim'in dönüş hikayesini Clubhouse yayınında anlatan Aküzüm, hocayı kendilerinin göreve getirdiğini hatırlattı.Ural Aküzüm, "Fatih Terim'i Galatasaray'a getiren, benim de içinde bulunduğum Dursun Özbek yönetimidir. Başka kimse değildir. Muhalefete rağmen riskler alarak Fatih Hoca'yı Galatasaray'a getirdik. Kimse Twitter'da 'Biz getirdik' diye caka satmasın" diye konuştu. Ayrıca, "Fatih Terim giderse kim gelecek? Çağdaş Atan mı; Okan Buruk mu?" diye soran Aküzüm, "Galatasaray tarihinin 3'te 1'i Fatih Terim'dir. Galatasaray'da ultrAslan bir realite ama kimse Galatasaray'ı yönetmeye kalkmasın" dedi.Galatasaray'da 12 milyon euro bedelle transfer edilen Luyindama ile Marcao ikilisi, Maicon kadar olamadı. Cim-Bom'da savunmanın göbeğinde oynayan ikili, neredeyse 2.5 sezonu doldurmak üzere ama, sarı-kırmızılı forma altında ligde henüz golleri bulunmuyor. Buna karşın 2017-2018 sezonunda transfer olan Maicon ise ilk yılında 5 gol atmış ve takıma kritik bir puanlar kazandırmıştı. Brezilyalı stoper, yarım sezon daha kaldığı ikinci yılında ise 1 gol atmıştı. Galatasaray'da beli ağır olduğu için gözden çıkarılan, ancak gittiği Suudi Arabistan'da yılın futbolcusu seçilen Maicon, yaz döneminde 1 milyon 430 bin euro bonservisle Al Nassr'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılılarda Luyindama ve Marcao ikilisi, hücum performansı olarak da Maicon'un çok gerisinde kaldı. İki futbolcu da geleli neredeyse 2.5 sezon olmasına rağmen, ligde tek bir gol bile atamadı. Sarı-kırmızılılarda özellikle 3+5 milyon euroya transfer edilen Luyindama'nın performansı sorgulanırken, Demokratik Kongolu futbolcu Maicon'u arattı.Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 9 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Kırmızı-beyazlılar karşısında son yenilgisini 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında mağlubiyet görmedi. Bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 23 gol atarken, sadece 6 gol yedi.Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 24 maç yaptı. Antalya'daki maçlarda Galatasaray 14, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 7 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 45 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü.G.Saray, bir yandan ligi olabilecek en iyi yerde bitirmenin mücadesini verirken diğer taraftan gelecek sezonun planlamasını yapıyor. İlk etapta devre arasında kiralanan Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'in durumlarını netleştiren sarı kırmızılılar, iki oyuncunun takımda kalması yönünde karar aldı. Yönetim öncelikle Halil Dervişoğlu'nun bonservisi için İngiltere'nin Brentford takımına 1-1,5 milyon Euro arası bir teklif sunacak. Radamel Falcao ve Mustafa Muhammed'in yokluğunda şans bulduğu Göztepe ve Trabzonspor maçlarında Halil'in çabukluğunu, süratini ve ön alanda yaptığı presi çok beğenen teknik direktör Fatih Terim, 21 yaşındaki oyuncu için uzun vadeli düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, potansiyelli ve gelişime açık bir oyuncu olarak gördüğü Halil'den sadece santrforda değil, her iki kanatta da katkı alınabileceği görüşünde. Yönetim önümüzdeki günlerde Brentford yetkilileriyle temasa geçip, bonservisini satın almak istediğini bildirecek. Galatasaray'ın bonservis pazarlığındaki en büyük kozu ise Halil Dervişoğlu ve ailesinin tavrı olacak. Ümit Milli Takımımız'da da forma giyen Halil, Brentford'a gidip Championship'te oynamaktansa Galatasaray'da kalıp kariyerini Türkiye'de sürdürmek istiyor. Sarı kırmızılı formayla 6 maça çıkıp toplam 175 dakika sahada kalan Halil, Göztepe karşılaşmasında 2 asist yapmıştı. Galatasaray, Brentford'dan bedelsiz olarak kiraladığı Halil'e 6 ay için 3 milyon TL ödeyecek.