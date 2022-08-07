Antalyaspor Galatasaray maçı BEIN izle, GS maçı linki

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

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Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise hakem Alper Ulusoy oturacak. Antalyaspor - Galatasaray mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde geride kalan sezonu 13. tamamlayarak tarihinin en kötü performansını gösteren sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona iyi bir şekilde girerek moral bulmak istiyor.





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Antalyaspor kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan yeni transfer Leo Dubois, müsabakada forma giyemeyecek. Ayrıca Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram ve Sekidika maç kadrosunda yer almıyor.

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Güray Vural, Kudryashov, Ömer, Bünyamin, Fernando, Fredy, Luiz Adriano, Ndao, Gökdeniz, Haji Wright

Muslera, Omar, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Sergio Oliviera, Midtsjö, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 52 maçta sarı-kırmızılılar 31, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 101 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi.

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 12 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, sonraki 6 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray 27 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 12 maçta fileleri 7 kez havalandırabildi.