Süper Lig'de yaptığı flaş transferlerle zaman zaman dikkatleri çeken, bu sefer rotayı Hollanda'ya kırdı.Hollanda basınında yer alan haberlere göre Akdeniz ekibi, Feyenoord ile sözleşmesinin sonuna gelen 32 yaşındaki Brezilyalı stoper'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Tecrübeli oyuncunun peşinde İtalya'dan da bazı takımların olduğu kaydedildi.2017'de Brezilya'dan transfer olduğu Zwolle'den sonra Nac Breda ve Groningen formaları giyen Botteghin, son 5 yıldır Feyenoord defansının vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Bu sezon 32 maçta sahaya çıkan 1.93'lük stoper, , 4 de gol attı.