Antalyaspor, Feyenoord'dan transfer istiyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un, Feyenoord ile sözleşmesi biten 32 yaşındaki stoper Eric Botteghin'i kadrosuna katmaya çalıştığı kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Antalyaspor, Feyenoord'dan transfer istiyor
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29 Mayıs 2020 00:24
Süper Lig'de yaptığı flaş transferlerle zaman zaman dikkatleri çeken Antalyaspor, bu sefer rotayı Hollanda'ya kırdı.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre Akdeniz ekibi, Feyenoord ile sözleşmesinin sonuna gelen 32 yaşındaki Brezilyalı stoper Eric Botteghin'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Tecrübeli oyuncunun peşinde İtalya'dan da bazı takımların olduğu kaydedildi.

2017'de Brezilya'dan transfer olduğu Zwolle'den sonra Nac Breda ve Groningen formaları giyen Botteghin, son 5 yıldır Feyenoord defansının vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Bu sezon 32 maçta sahaya çıkan 1.93'lük stoper, , 4 de gol attı.



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