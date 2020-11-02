Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmalarında Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor'a konuk oluyor.



Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Saat 20:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe 14 puan ile 2. sırada yer alırken Antalyaspor ise 8 puanla 10. sırada bulunuyor.



İki takımın eksikleri



Antalyaspor'da Sidney Sam ve Amilton'un kart cezası bulunuyor. Eren Albayrak, Hakan Özmert, Serdar Gürler, Doğukan Sinik ve Jean-Armel Drole ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.



Fenerbahçe'nin Antalya kafilesinde Sadık Çiftpınar, Ömer Faruk Beyaz ve Mame Thiam



Muhtemel 11'ler



Antalyaspor

Boffin

Veysel

Ersan

Naldo

Kudryashov

Gökdeniz

Nuri

Bünyamin

Mert

Podolski

Orgill



Fenerbahçe

Altay

Gökhan

Lemos

Tisserand

Caner

Gustavo

Sosa

Valencia

Ozan

Pelkas

Samatta



49. kez rakip oldular



Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 2 Kasım Pazartesi 49. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 48 maçın 31'ini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 9 karşılaşma da berabere sona erdi.



Fenerbahçe'nin 87 golüne, Akdeniz temsilcisi 41 golle karşılık verdi.



Geçen sezonun ikinci devresinde Antalya'da yapılan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.



Antalya'daki maçlar



Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.



Rakibiyle Antalya'da yaptığı 24 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 8 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.



Antalya'da Fenerbahçe 31, ev sahibi ekip 22 gol attı.



Farklı skorlu galibiyetler



Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.



Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.



Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 48 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.



