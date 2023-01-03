Antalyaspor - Fenerbahçe maçında VAR kontrolü sonrası penaltı

Süper Lig'de Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın ikinci yarısında tartışılan pozisyonlar yaşandı.



Antalyaspor ceza sahası içerisinde Michy Batshuayi topa kafa vurdu. Sonrasında rakibinin topa eliyle dokunduğunu belirtti. VAR hakemi Koray Gençerler, orta hakem Kadir Sağlam'a pozisyonu izleme önerisi yaptı.



Maçın orta hakemi Kadir Sağlam, kenardaki monitöre gelerek pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kararının ardından daha önce sarı kart gören Attila Szalai'nin bu kartı iptal edildi.



FENERBAHÇE'NİN BİR GOLÜ İPTAL



Karşılaşmanın 55. dakikasında Fenerbahçe, Diego Rossi'nin ceza sahası içerisindeki şutu sonrası topa ağlara gönderdi. Ancak hakem Kadir Sağlam, Michy Batshuayi'nin rakibinin ceza sahasında rakibine faul yaptığı gerekçesiyle, Rossi'nin golünü iptal etti.





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