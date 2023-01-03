Antalyaspor - Fenerbahçe maçında VAR kontrolü sonrası penaltı

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmada VAR kontrolü sonrası penaltı düdüğü çaldı. Bir gol ise faul nedeniyle iptal edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor - Fenerbahçe maçında VAR kontrolü sonrası penaltı
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03 Ocak 2023 21:33
Süper Lig'de Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın ikinci yarısında tartışılan pozisyonlar yaşandı.

Antalyaspor ceza sahası içerisinde Michy Batshuayi topa kafa vurdu. Sonrasında rakibinin topa eliyle dokunduğunu belirtti. VAR hakemi Koray Gençerler, orta hakem Kadir Sağlam'a pozisyonu izleme önerisi yaptı.

Maçın orta hakemi Kadir Sağlam, kenardaki monitöre gelerek pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kararının ardından daha önce sarı kart gören Attila Szalai'nin bu kartı iptal edildi.

FENERBAHÇE'NİN BİR GOLÜ İPTAL

Karşılaşmanın 55. dakikasında Fenerbahçe, Diego Rossi'nin ceza sahası içerisindeki şutu sonrası topa ağlara gönderdi. Ancak hakem Kadir Sağlam, Michy Batshuayi'nin rakibinin ceza sahasında rakibine faul yaptığı gerekçesiyle, Rossi'nin golünü iptal etti.

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