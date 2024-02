Antalyaspor Fenerbahçe izle, FB Antalyaspor maçı canlı linki beinsports

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Bitexen Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu rakibi Fenerbahçe olan (8G 11B 36M) ve Ekim 2019'daki 1-0'lık galibiyetten bu yana oynanan sekiz karşılaşmayı kazanamayan Antalyaspor (3B 5M), bu rekabette dokuz maçlık bir galibiyet hasreti yaşamadı. Antalyaspor'a konuk olduğu son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (3G 3B), bu deplasmanda daha uzun bir yenilmezlik serisi yaşamadı (Mayıs 2009-Kasım 2013 ile eşit). Bu sezon Süper Lig'de Antalyaspor'dan (5G 6B 1M) daha az iç saha mağlubiyeti alan tek takım, şu ana kadar seyircisi önünde puan kaybetmeyen Galatasaray (12G). Süper Lig deplasmanlarındaki son beş maçında puan kaybetmeyen Fenerbahçe, daha uzun bir galibiyet serisini en son Eylül-Aralık 2013 arasındaki dönemde Ersun Yanal yönetiminde yaşadı (6G). Antalyaspor'un başında çıktığı altı Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamayan Sergen Yalçın (2G 4B), kulüp tarihinde en üst ligdeki ilk yedi karşılaşmasından da puan alan ilk çalıştırıcı olmayı hedefliyor. Bu sezon oynadığı 23 lig maçında 61 gol atan Fenerbahçe (ortalama 2.65), Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde Bayern Münih'in (2.95; 56 gol/19 maç) ardından en yüksek ortalamanın sahibi konumunda. Galatasaray ile birlikte bu sezon en fazla Süper Lig maçında açılış golünü atan takım olan Fenerbahçe (17), bu karşılaşmalarda sadece 2 puan kaybetti (16G 1B). Antalyaspor ise 1-0 geriye düştüğü karşılaşmalarda en fazla puan toplayan ekip konumunda (14 puan; 3G 5B 4M). Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ağlarına iki gol gönderen Adam Buksa, Süper Lig tarihinde Antalyaspor formasıyla sarı-lacivertlilere bir sezondaki iki lig maçında da gol atan ilk yabancı oyuncu olmayı hedefliyor. Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 2+ golde payı bulunan oyuncular arasında en sık skor katkısında bulunan isim, sahada kaldığı her 60 dakikada bir skora etki eden Cengiz Ünder (539 dakika; 7 gol & 2 asist). Fenerbahçe'yi konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Sergen Yalçın (3G 2B), daha önceki iki karşılaşmadan puansız ayrılmıştı. Sergen Yalçın'ın Süper Lig kariyerinde iç sahada altı maçlık yenilmezlik serisi yakaladığı tek rakibi Kasımpaşa (Mayıs 2015-Aralık 2020).Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'la karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.Maç BeIN Sports 1'den yayınlanacak.Ligde 23 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 60 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde haftaya lider durumda girdi. Trabzonspor karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından çıktığı 12 lig maçında 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, son 2 maçında rakiplerine puan vermedi. MKE Ankaragücü maçının ardından milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattığını duyuran Fenerbahçe, hafta içinde Bartuğ Elmas'ı EMS Yapı Sivasspor'a, Emre Mor'u VavaCars Fatih Karagümrük'e ve Miguel Crespo'yu da İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya kiraladığını açıkladı.Antalyaspor: Helton, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Larsson, Safuri, Saric, Buksa.Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Djiku, Ferdi, İsmail, Krunic, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko.Sarı-lacivertli takımda Bitexen Antalyaspor mücadelesi öncesinde eksik dört oyuncu bulunuyor. Sakatlığı süren Fred, Luan Peres ve Becao'nun yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel bu maçta takımlarını yalnız bırakacak. MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde grip olan ve kadroda yer almayan kaleci İrfan Can Eğribayat, hazır olması durumunda Antalya kafilesinde yer alacak.RAMS Başakşehir deplasmanında gördüğü sarı kart sebebiyle MKE Ankaragücü mücadelesinde takımını yalnız bırakan Jayden Oosterwolde, Bitexen Antalyaspor deplasmanında forma giyebilecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'de Bonucci, Çağlar Söyüncü, Djiku, Serdar Aziz ve Oosterwolde'den hangi ikiliyi sahaya süreceği ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.Fenerbahçe'de iki futbolcu sarı kart cezası sınırında. Üçer sarı kartı bulunan Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Corendon Alanyaspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.Altınordu altyapısından yetişip Avrupa'ya transfer olan Çağlar Söyüncü, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda kariyerinde ilk kez Süper Lig mücadelesinde forma giyecek. 27 yaşındaki futbolcu daha önce Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Lig ve İsparya LaLiga'da forma giydi.Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Edin Dzeko, ligde 4 maçtır gol atamıyor. Kaydettiği 16 golle, gol krallığı yarışında zirvede bulunan Dzeko, 16. haftada iç sahada oynanan ve sarı-lacivertli takımın 7-1 kazandığı TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde hat-trick yaptıktan sonra golle buluşamadı. Fenerbahçe, ligdeki son 4 maçında 5 gol atarken, bu gollerin ikisi İrfan Can Kahveci, ikisi Cengiz Ünder'den geldi. RAMS Başakşehir deplasmanında sarı-lacivertli ekibe 3 puanı getiren isim ise penaltıdan kaydettiği golle Michy Batshuayi oldu.İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 55 lig mücadelesinde Fenerbahçe 36 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 100 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü.Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde bugüne kadar 27 kez deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 13'ünden galibiyetle ayrılırken, Akdeniz ekibi ise 5 maçta 3 puana uzandı. 9 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin attığı 36 gole, Antalyaspor 25 golle karşılık verdi.Fenerbahçe, rekabetteki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda sahasında 5-0'lık sonuçla elde etti. Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerine 5 Şubat 2016'da sahasında 4-2 ve 29 Ekim 2012'de deplasmanda 3-1'lik skorla ulaştı. İki ekibin en gollü maçı Antalya'da oynandı. 30 Aralık 1984'de oynanan müsabakada Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etti.İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 6, Bitexen Antalyaspor 1 kez kazandı, 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 18 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü. Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 4 Ekim 2019'da deplasmanda 1-0'lık skorla aldı. İki ekibin ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadelesini Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.Fenerbahçe'nin yaz dönemindeki en çok ses getiren transferleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic olmuştu. İki futbolcu da yeni kariyerlerine çok iyi başladı, Fenerbahçe'nin muhteşem sezonunda sergiledikleri performansla büyük pay sahibi oldu. Edin Dzeko, ligde kaydettiği 16 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. Dusan Tadic ise verdiği 7 gol pasıyla asist krallığında iddialı konumda. Ancak iki futbolcu da son dönemde suskunluğa büründü. Edin Dzeko, ligde son gol sevincini hattrick yaptığı Konyaspor karşısında yaşadı. Boşnak yıldız, Gaziantepspor, Samsunspor, Başakşehir ve son olarak Ankaragücü maçlarını boş geçti. Dzeko, bu karşılaşmalarda önemli fırsatları harcadı. Tadic ise son 8 lig maçında sadece Samsunspor karşısında asist yaparak skor katkısı verebildi. Sırp oyuncunun şanssızlığı, yaptığı servislerin arkadaşları tarafından gole çevrilememesi oldu. Her iki oyuncu da şampiyonluk yarışında kritik dönemece girilen bu dönemde yeniden formlarını artırmaya kararlı. Dzeko ve Tadic, skor katkısındaki suskunluklarını Antalyaspor maçıyla birlikte sonlandırmak istiyor. İsmail Kartal ise her şeye rağmen iki öğrencisine de sonuna kadar güveniyor.Antalya'ya konuk olacak Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet serisine yeni bir halka eklemek. Sarı lacivertliler bu sezon 11 deplasmanda sadece bir defa puan kaybederken yenilgi yüzü görmedi. Antalya'ya karşı da hem genelde hem deplasmanda bariz üstünlüğü olan Fenerbahçe, tedavisi süren Fred ile Afrika Kupası'ndaki Osayi dışında eksiksiz çıkacağı bu mücadeleden üç puanla ayrılacağına emin. Ancak Sergen Yalçın'la çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik alan kırmızı beyazlılar da kolay lokma değil. Fenerbahçe'nin ise gol ayakları son maçlarda suskun. Krallık yarışında zirvede yer alan Edin Dzeko, Konya'ya karşı hat-trick yaptıktan sonra dört maçtır gol atamıyor. Takımın en skorer ikinci ismi Szymanski'den de son üç haftada çıt çıkmadı. Polonyalı, Gaziantep'teki asistinden sonra kayıplara karıştı. Son sekiz maçta tek asist yapan Tadic ise, Samsun'dan bu yana sessiz. Teknik direktör İsmail Kartal, bu oyuncularla bir toplantı yaparken ''Artık sahneye çıkma zamanı geldi. Sizden goller bekliyorum. Kolay maçımız yok'' diye konuştu.