Antalyaspor, Fenerbahçe'den 2 transfer istiyor!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği iki isme Antalyaspor talip oldu.
A Spor'da yer alan habere göre; Teknik direktörlük görevine eski Fenerbahçeli Alex de Souza'yı getiren Antalyaspor, Miha Zajc ve Miguel Crespo ile ilgileniyor.
KISA SÜREDE BİTİRMEK İSTİYOR
Akdeniz ekibinin iki oyuncu için Fenerbahçe ile görüştüğü ve transferi kısa süre içinde bitirmek istediği ifade edildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSLARI
30 yaşındaki Miha Zajc, sarı lacivertli takımda 123 maça çıktı ve 20 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
27 yaşındaki Miguel Crespo ise, Fenerbahçe ile 80 maça çıktı ve 5 gol, 7 asist yaptı.
A Spor'da yer alan habere göre; Teknik direktörlük görevine eski Fenerbahçeli Alex de Souza'yı getiren Antalyaspor, Miha Zajc ve Miguel Crespo ile ilgileniyor.
KISA SÜREDE BİTİRMEK İSTİYOR
Akdeniz ekibinin iki oyuncu için Fenerbahçe ile görüştüğü ve transferi kısa süre içinde bitirmek istediği ifade edildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSLARI
30 yaşındaki Miha Zajc, sarı lacivertli takımda 123 maça çıktı ve 20 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
27 yaşındaki Miguel Crespo ise, Fenerbahçe ile 80 maça çıktı ve 5 gol, 7 asist yaptı.