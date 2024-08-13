Antalyaspor, Fenerbahçe'den 2 transfer istiyor!

Teknik direktörlük görevine eski Fenerbahçeli Alex de Souza'yı getiren Antalyaspor, sarı lacivertli takımda forma giyen Miha Zajc ve Miguel Crespo ile ilgileniyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor, Fenerbahçe'den 2 transfer istiyor!
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13 Ağustos 2024 11:51
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği iki isme Antalyaspor talip oldu.

A Spor'da yer alan habere göre; Teknik direktörlük görevine eski Fenerbahçeli Alex de Souza'yı getiren Antalyaspor, Miha Zajc ve Miguel Crespo ile ilgileniyor.

KISA SÜREDE BİTİRMEK İSTİYOR

Akdeniz ekibinin iki oyuncu için Fenerbahçe ile görüştüğü ve transferi kısa süre içinde bitirmek istediği ifade edildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSLARI

30 yaşındaki Miha Zajc, sarı lacivertli takımda 123 maça çıktı ve 20 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

27 yaşındaki Miguel Crespo ise, Fenerbahçe ile 80 maça çıktı ve 5 gol, 7 asist yaptı. 

 
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