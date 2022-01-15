Antalyaspor Fenerbahçe CANLI İZLE, FB maçı canlı link
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Ligde kötü bir görüntü sergileyen ve ikinci yarıya sahasında Adana Demirspor mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalamayı hedefliyor.
Sarı-lacivertliler, haftaya 32 puan ve averajla 5. sırada girdi.
52. kez karşı karşıya
Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 52. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 51 maçın 33'ünü Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma da berabere tamamlandı.
Sarı-lacivertli takımın 92 golüne, Akdeniz temsilcisi 43 golle karşılık verdi.
İki takımın eksikleri
Antalyaspor'da Bahadır Öztürk, Doğukan Nelik ile birlikte orta saha oyuncuları Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy'un bu karşılaşmada sahada olmaları beklenmiyor. Boffin, Güray ve Veysel ise kart cezası sınırında.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile uzun süreli sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlayamayan Altay Bayındır forma giyemeyecek.