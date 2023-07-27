Antalyaspor'dan üç milyonluk tasarruf

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Antalyaspor takımdan ayrılan oyuncularla beraber toplamda 2 milyon 850 bin euro'luk tasarruf sağladığını açıkladı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Antalyaspor'dan üç milyonluk tasarruf
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Temmuz 2023 16:02
Antalyaspor'da yaklaşık 2 aydır sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Houssam Ghacha ile yollar resmen ayrıldı. Tunus ekiplerinden Esperance ile anlaşmaya varan Cezayirli futbolcudan yaklaşık 235 bin Euro gelir elde eden Kırmızı-Beyazlılar, 27 yaşındaki futbolcunun gelecek sezonki maaşı da hesaba katıldığında 535 bin Euro tasarruf sağlandı.

Ayrılığın ardından bu sezon yapılan tasarrufla ilgili olarak bilgilendirme yapan Kırmızı-Beyazlılar, toplam rakamın 2 milyon 850 bin Euro'ya ulaştığını duyurdu.

3 İSİM DAHA VAR

Antalyaspor'da kadroda düşünülmeyen Sherel Floranus, Doğukan Nelik ve Sinan Gümüş'le de görüşmeler devam ediyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery