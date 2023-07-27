Antalyaspor'dan üç milyonluk tasarruf

Antalyaspor'da yaklaşık 2 aydır sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Houssam Ghacha ile yollar resmen ayrıldı. Tunus ekiplerinden Esperance ile anlaşmaya varan Cezayirli futbolcudan yaklaşık 235 bin Euro gelir elde eden Kırmızı-Beyazlılar, 27 yaşındaki futbolcunun gelecek sezonki maaşı da hesaba katıldığında 535 bin Euro tasarruf sağlandı.



Ayrılığın ardından bu sezon yapılan tasarrufla ilgili olarak bilgilendirme yapan Kırmızı-Beyazlılar, toplam rakamın 2 milyon 850 bin Euro'ya ulaştığını duyurdu.



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Antalyaspor'da kadroda düşünülmeyen Sherel Floranus, Doğukan Nelik ve Sinan Gümüş'le de görüşmeler devam ediyor.



