Antalyaspor'dan sola gençlik aşısı

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, Akhisarspor'dan 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Berat Onur Pınar'ı 3+2 yıllığına kadrosuna kattı.



Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende Pınar, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.



İmza törenine katılan Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Satıcı, genç futbolculara Türk futbolunun ihtiyacı olduğunu söyledi. Satıcı, transferin hem Berat hem de Antalyaspor camiasına hayırlı olmasını diledi.



Törene katılan yönetim kurulu üyesi Emin Şaşıoğlu da teknik direktör Ersun Yanal'ın takip ettiği genç bir futbolcuyu kadrolarına katmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Berat Onur Pınar da Antalyaspor gibi büyük bir camiaya katıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.







