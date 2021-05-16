Antalyaspor'dan Sivasspor'a gönderme: 'Yenmemiz Gereken Çok Şey Var!'

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaşacak Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor'a göndermede bulundu.
Antalyaspor'un yaptığı açıklama şu ifadeler yer aldı:
"Çeyrek finalde evinde saf dışı bıraktığımız DG. Sivasspor'un Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlarken Ziraat Türkiye Kupası finalinde de başarılar dilemesi bir Anadolu kulübü olarak bizi üzmüş ve yaralamıştır."
Antalyaspor'un yaptığı açıklama şu ifadeler yer aldı:
"Çeyrek finalde evinde saf dışı bıraktığımız DG. Sivasspor'un Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlarken Ziraat Türkiye Kupası finalinde de başarılar dilemesi bir Anadolu kulübü olarak bizi üzmüş ve yaralamıştır."