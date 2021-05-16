Antalyaspor'dan Sivasspor'a gönderme: "Yenmemiz Gereken Çok Şey Var!"

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor'a gönderme yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'dan Sivasspor'a gönderme: 'Yenmemiz Gereken Çok Şey Var!'
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16 Mayıs 2021 11:23
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaşacak Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor'a göndermede bulundu.

Antalyaspor'un yaptığı açıklama şu ifadeler yer aldı: 

"Çeyrek finalde evinde saf dışı bıraktığımız DG. Sivasspor'un Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlarken Ziraat Türkiye Kupası finalinde de başarılar dilemesi bir Anadolu kulübü olarak bizi üzmüş ve yaralamıştır."




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