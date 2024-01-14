Antalyaspor'dan önce kadro dışı, sonra fesih kararı!

Antalyaspor, Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaptığı sevinç ile tepki çeken Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verildiğini ve sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.

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Antalyaspor'dan önce kadro dışı, sonra fesih kararı!
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14 Ocak 2024 19:44
Son güncelleme 14 Ocak 2024 20:06
Antalyaspor, Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaptığı sevinç ile tepki çeken Sagiv Jehezkel'in önce kadro dışı bırakıldığını açıkladı, ardından kulüp başkanı Sinan Boztepe sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

"SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEĞİZ"

Yaşanan olayların ardından telefonla ulaşılan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Fotoğrafı gördüm. Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasını alacağız. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayrıcağız. Bizim milli değerlerimiz her şeyden daha önemlidir" diye konuştu.

ANTALYASPOR PAYLAŞIMI SİLDİ

Söz konusu bu fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Antalyaspor gelen tepkiler sonrası paylaşımı kaldırdı.

Jehezkel daha önce de Filistin saygı duruşunu reddettiği için kadroya alınmamıştı.

HAREKET NE ANLAMA GELİYOR?

Jehezkel, bugün attığı golün ardından bileğindeki "100 days... 7.10." yazısını göstermişti.

Mesaj, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yaptığı saldırı ve üzerinden geçen 100 günü ifade ediyor.



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