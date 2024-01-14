Antalyaspor'dan önce kadro dışı, sonra fesih kararı!

Antalyaspor, Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaptığı sevinç ile tepki çeken Sagiv Jehezkel'in önce kadro dışı bırakıldığını açıkladı, ardından kulüp başkanı Sinan Boztepe sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada,ifadeleri kullanıldı.Yaşanan olayların ardından telefonla ulaşılan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "" diye konuştu.Söz konusu bu fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Antalyaspor gelen tepkiler sonrası paylaşımı kaldırdı.Jehezkel daha önce de Filistin saygı duruşunu reddettiği için kadroya alınmamıştı.Jehezkel, bugün attığı golün ardından bileğindeki "100 days... 7.10." yazısını göstermişti.Mesaj, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yaptığı saldırı ve üzerinden geçen 100 günü ifade ediyor.