Antalyaspor'dan Nuri Şahin'e büyük şok!

Antalyaspor'dan ayrılarak Borussia Dortmund'a giden Nuri Şahin'in Akdeniz ekibinden aldığı çek karşılıksız çıktı. Antalyaspor, genç futbol adamının vergilerini ödemediği için Nuri Şahin'e icra takibi başlattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Antalyaspor'dan Nuri Şahin'e büyük şok!
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06 Haziran 2024 11:56
Son güncelleme 06 Haziran 2024 12:08
UEFA Kulüp Lisansı alamayan Antalyaspor'da transfer yasağını kaldırmak için çalışmalar sürerken, mağduriyet yaşayan isimlerden biri de Nuri Şahin…

Geçen sezon devre arasında Antalyaspor teknik direktörlüğü görevinden ayrılarak Borussia Dortmund'a yardımcı hoca olan Şahin, kırmızı-beyazlılara 500 bin Euro bonservis kazandırdı. 800 bin Euro'luk alacağına karşılık ise çek aldı. Bu çek karşılıksız çıkmasına, icra takibi yapma hakkı olmasına rağmen 35 yaşındaki genç hoca, gönül bağı sebebiyle bu yola başvurmadı. Fakat Nuri Şahin, vergi dairesinden gelen 'Borcunuz var' yazısı ile şok oldu.

Antalyaspor'un Şahin'in vergi ödemelerini yapmadığı ve bu yüzden kendisine icra takibi yapılacağı bilgisi geldi. Nuri Şahin'in, yakın çevresine "İyi niyetimin kurbanı oldum" diyerek dert yandığı öğrenildi.

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