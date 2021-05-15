Antalyaspor'dan kupa şampiyonluğu mesajı

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile İzmir'de oynayacakları maçta futbolcularından tarih yazmalarını isteyerek, kupayla dönmek istediklerini bildirdi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor Kulübü Başkanı Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve teknik heyetle Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bayramlaştı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, yarın Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu İttifak Holding Konyaspor maçıyla kapatacaklarını hatırlattı.



Üzüldükleri, çok mutlu oldukları, eleştirildikleri, takdir aldıkları maçlar oynadıklarını belirten Yılmaz, tüm futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.



Beşiktaş ile 18 Mayıs Salı günü Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacakları Ziraat Türkiye Kupası finaline de değinen Yılmaz, "Salı günü hepimiz için çok önemli bir gün. 55 yılık tarihimizde ikinci defa böyle fırsat elimize geçti. Bizler size güveniyoruz. Siz de kendinize güvenin. Hep beraber tarih yazalım. İnşallah salı günü İzmir'den Antalya'ya kupamızla birlikte döneceğiz." ifadelerini kullandı.



