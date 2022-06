Antalyaspor'dan Fernando ve Haji Wright açıklaması

Transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor'da geleceği en çok merak edilen futbolcular olan Fernando Lucas Martins ve Haji Wright ile ilgili olarak Başkan Aziz Çetin dikkat çekecek ifadelerde bulundu.



Lider Haber'de ekranlara gelen Dobra Dobra programına konuşan Başkan Çetin, her iki futbolcunun da kalacağına inandığını, ancak aksi durumda da yerlerini dolduracaklarını ifade etti. Her iki futbolcu için de görüşmelerin sürdüğünü belirten Çetin, "Fernando ile hala görüşüyoruz, imza için ayrıntılar kaldı, kuvvetle muhtemel kalacak. Ancak Fernando kalmazsa da bir şey olmaz. Antalyaspor yeni bir Fernando bulur. Antalyaspor'un menfaatlerini düşünmek zorundayım. Çok küçük pürüzler kaldı. Fernando, uyarsa gelir, ben geleceğini umuyorum. Gelmezse de boşluğunu doldururuz. Haji Wright da Antalyaspor'da kalmak istiyor. Futbol şubesi, Haji Wright'ın kulübü Sönderjyske ile bir görüşme daha yapacak. Kulübünün istediği meblağ var, biz de pazarlık yapıyoruz. Kalması kesin değil ama kalmazsa yenilerini buluruz" diye belirtti.



"KADROYU KORURSAK 2-3 TRANSFER"



İlk takviyesini Alperen Uysal ile birlikte yapan Antalyaspor'da Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'in talep ettiği transferleri anlatan Başkan Çetin, "Nuri Şahin, mevcut kadroyu korursak 2 veya 3 transfer istedi. Fernando ve Haji Wright'ın kaldığını var sayarsak 2-3 tane transfer lazım. Bizde çilek transfer yok, şu an çok kaliteli durumdayız. Birkaç tane görüştüğümüz yabancı genç futbolcu var, onlar tribünleri hareketlendirecektir. Maliyeti bizi bozmadan gereğini yapacağız" dedi.



ÖMER TOPRAK'I RESMEN AÇIKLADI



Ömer Toprak ile yapılan transfer görüşmelerini doğrulayan Başkan Aziz Çetin, "Soner Aydoğdu ile anlaştık. Boffin teklifimizi kabul etmedi. Naldo da olumsuz geri dönüş yaptı. Naldo takımda kalmazsa yerine transfer lazım. Ömer Toprak çok bilinen futbolcu, Naldo'nun yerine transfer edilebilir. Başka görüştüğümüz futbolcular da var, onlar da olabilir" ifadelerini kullandı.



80 MİLYON TL AÇIK



Naklen yayın gelirleri ve diğer sabit gelirler ile giderler arasında orta sıralarda oynayan bir Anadolu kulübü için 80 milyon TL açığın bulunduğunu belirten Başkan Çetin, "Bu açığı ya futbolcu satarak ya da şehrin dinamiklerini ayağa kaldırarak kapatabiliriz" sözlerine yer verdi.



"YÖNETİCİ BULAMAZSINIZ"



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi beklenen yeni spor yasasıyla ilgili olarak da konuşan Başkan Çetin, "Bu spor yasası kulüplerin lehine değil. Uzmanları tarafından yapılmamış. Çabuk şekilde hayata geçireceklerini sanmıyorum. Bu şekilde yönetici bulamazsınız. Türkiye Futbol Federasyonu kulüpleri daha düzenli denetlerse yasaya gerek kalmaz" dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ