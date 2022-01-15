Antalyaspor'dan Fenerbahçe maçı sonrası tepki

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşma hakkında konuşan Alfons Groenendijk "Oyuncu grubu harika bir duruş sergilediler. 3 puanı istediler. İstatistikler lehimizeydi. Faul sonrası gelen saçma bir top gol oldu. Fenerbahçe'nin golü bulduğu frikik öncesi faul yoktu. Bu hakem (Atilla Karaoğlan) maalesef birçok soruna yol açtı. Beşiktaş Süper Kupa maçı, Göztepe maçı ve bugün birçok kez aleyhimize kararlar çıktı. Sanırım yılın ilk günleri tatildeydi bu hakem. Olanları göremedi. Bu maçtaki karar ile 15 gün içerisinde üçüncü şanssız kararı aleyhimize vermiş oldu. Umarım yakındaki maçlarda kendisiyle görüşmeyiz." dedi.



Önümüzdkei maçlar için konuşan Alfons Groenendijk "1 puan aldık. Her şeyinizi verirseniz en kötü yenilmiyorsunuz, 1 puan alıyorsunuz. Bu maç özelinde 1 puan üzücü ama yola devam edeceğiz. Rize'ye hazırlık zamanı. Böyle oynarsak sıkıntı olmaz. Amaçladığımız puanları toplayabiliriz. Her şeye rağmen olumlu bakıyoruz. Birkaç günümüz var Rize maçı için. En iyi şekilde hazırlanıp kazanmak istiyoruz." diye konuştu.





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