Antalyaspor'dan erteleme talebi!

Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu.

Haber; Sporx.com
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Antalyaspor'dan erteleme talebi!
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12 Mart 2022 17:59
Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, maçın ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdu.

Akdeniz ekibi, hava koşullarından dolayı İstanbul'a hareket edemediği için federasyondan böyle bir talepte bulundu.

Daha önce açıklanan programa göre, Antalyaspor, Başakşehir ile 13 Mart Pazar saat 16.00'de karşı karşıya gelecek.

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