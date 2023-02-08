Antalyaspor'dan deprem bölgelerine yardım

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, depremzedelere yardım kampanyası düzenledi. Antalyaspor Store raflarında ve depolarında bulunan kışlık tüm ürünlerin yanı sıra taraftarların getirdiği ürünler kolilendi. 10 TIR ve 15 kamyon, kulüp otobüs ve minibüsleri ile Asbaşkan Emrah Çelik'in firmasına ait araçlara yüklenen koliler deprem bölgesine doğru uğurlandı.

Antalyaspor, Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketine kayıtsız kalmadı. Antalyaspor, depremin ilk saatlerinden itibaren Başkan Aziz Çetin önderliğinde, Asbaşkan Emrah Çelik koordinesinde kolları sıvadı ve kulüp imkanları çerçevesinde, taraftarının da desteğini yanına alarak yardım organizasyonuna başladı. Bir kampanya başlatmayan Antalyaspor, Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AFAD'ın organizasyonları çerçevesinde destek verme kararı aldı.

Öncelikle Antalyaspor Store raflarında ve depolarında bulunan kışlık tüm ürünler kolilendi ve sevkiyata hazır hale getirildi. Başkan Çetin ve yöneticilerin bizzat bulunduğu çalışmada onlarca koli ürün hazırlandı. Bu çalışmaya 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği üyeleri de büyük destek verdi. Bu sırada yine bir çağrı yapılarak bu yardım hareketine katkıda bulunmak isteyen taraftarlara, ürünleri Hasan Subaşı Tesisleri'ne getirme çağrısında bulunuldu. Çağrı kısa sürede yankı buldu ve sayısız yardım desteği, tesislere ulaştı.

Deprem felaketinin ikinci gününde ise yeni bir karar alındı. Doğal afetin boyutlarının büyümesi ve bölgedeki çetin kış şartları göz önünde bulundurularak Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk ve Hasan Subaşı Tesisleri ile Corendon Park Antalya Stadı ile Antalya Spor Salonu'nun depremzedeler için barınma imkanları ile donatılarak hazır tutulması kararı alındı. Aynı kararla birlikte Asbaşkan Emrah Çelik'in firmasına ait araçlar, depremzedeleri taşımak üzere, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'da doğru yola çıktı. Bu sabah saatlerinden itibaren depremzedeler tesislerde konaklamaya başladı.

Aynı anda toplanan giyim ve gıda ürünleri ile acil gereksinim duyulan tüm ürünler 07 Gençlik üyelerinin desteği ile kamyonlara, TIR'lara ve kulüp otobüslerine yüklenerek deprem bölgesine gönderildi. Bölgedeki emniyet güçleri de unutulmadı. Antalyaspor, zor şartlarda görev yapan emniyet mensuplarına kumanya da gönderdi. İlk günde toplanan ürünleri taşıyan 10 TIR ve 15 kamyon ile kulüp otobüs ve minibüsleri ile Asbaşkan Emrah Çelik'in firmasına ait araçlar deprem bölgesine doğru uğurlandı. Antalyaspor'un öncülük ettiği bu yardım hareketinin yaralar sarılıncaya kadar hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

Başkan Aziz Çetin, Antalyaspor'un spor kulübü kimliği kadar şehrine ve ülkesine sahip çıkan bir anlayışta olduğunu belirterek, "Biz yapmamız gerekeni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz" dedi. Asbaşkan Emrah Çelik de Antalyaspor olarak devletin, milletin ve depremzedelerin emrinde olduklarını kaydederek, "Antalyaspor Kulübü ve taraftarları 24 saat esasıyla depremzedeler için seferber oldu. Gelemeyenlere ürünlerimizle, gelebilenlere ise tesislerimizi açarak yardımcı oluyoruz. Desteğimiz artarak sürecek" diye konuştu.