Antalyaspor'da Wright gözünü rekora dikti!

Konyaspor karşısında Antalyaspor'a galibiyeti getiren ve takımının yenilmezlik serisini 14 maça çıkararak rekor kırmasını sağlayan Haji Wright, yeni bir rekora daha göz dikti.



ABD'li golcü 66'ncı dakikada kaydettiği penaltı golüyle üst üste 6'ncı maçında da gol atma başarısı gösteren Haji Wright, önce Antalyaspor, sonrasında da Süper Lig tarihine geçmek için kollarını sıvadı.



ETO'O VE FERNANDAO'YU TAKİP EDİYOR



Sırasıyla Altay, Hatayspor (2 kez), Alanyaspor, Kayserispor, Trabzonspor ve Konyaspor dilelerini havalandırarak gol serisini 6 maça çıkaran Haji Wright, Samuel Eto'o'nun Antalyaspor'daki rekorunu kırmak için gün sayıyor. Samuel Eto'o, 2014-2015 sezonunda üst üste 8 maçta gol atarak Antalyaspor formasıyla en uzun seriyi yakalayan isim olurken, Kırmızı-Beyazlıların şimdiki yıldızı Haji Wright ise kalan 2 haftada Kasımpaşa ve Galatasaray ağlarını havalandırması rekora ortak olacak. 24 yaşındaki golcü iki rakibinin de ağlarını havalandırması halinde hem Antalyaspor tarihine geçecek hem de Samuel Eto'o ile birlikte Bursaspor formasıyla 8 maçlık seri yakalayan Fernandao'yu yakalayarak, Süper Lig'in üst üste en çok maçta gol atan yabancı oyuncuları arasına adını yazdıracak.



LİG REKORU TÜRKLERDE



Türk futbol tarihinin en uzun gol serisi yapan isimleri ise yerli… Türk futbolunun Taçsız Kral lakaplı golcüsü Metin Oktay, Galatasaray formasıyla 1962-1963 sezonunda, Saffet Sancaklı ise Kocaelispor formasıyla 1995-1996'da üst üste 9 hafta fileleri havalandırarak bu alanda rekoru ellerinde bulunduruyor. Antalya Lider gazetesinin haberine göre Haji Wright, Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında gol atıp Antalyaspor'da kalması halinde gelecek sezon çıkacağı ilk karşılaşmada Süper Lig rekoru için sahaya çıkacak.



KRALLIK YARIŞINDA



Haji Wright, Süper Lig gol krallığı yarışında da mücadelesine devam ediyor. Zivede 16'şar golle Rizesporlu Joel Pohjanpalo ve Kasımpaşa'dan Umut Bozok yer alırken, Haji Wright da 13 golle son iki haftaya krallık umuduyla girdi.



SON YILLARIN EN BAŞARILI GOLCÜSÜ



Antalyaspor'un bu sezonki en golcü oyuncusu olan Haji Wright, bin 716 dakikada 13 gol kaydederek, Kırmızı-Beyazlılarda son yılların en başarılı istatistiklerinden birinin sahibi oldu. 132 dakikada 1 gol ortalaması tutturan genç futbolcu, Samuel Eto'o'yu geride bırakarak Ömer Şişmanoğlu ve Mevlüt Erdinç'in ardından son 10 yılda Antalyaspor formasını giyen en başarılı golcü olmayı başardı. Kırmızı-Beyazlılarda Ömer Şişmanoğlu, 79.6 dakikada 1 gol ortalamasıyla oynarken, Mevlüt Erdinç ise 121.8 dakikada 1 gol atarak Antalyaspor tarihine geçmeyi başardı. Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o ise 148 dakikada 1 gole imza attı.



KARİYERİNİN EN İYİ SEZONU



Antalyaspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda 14 gole imza koyan Haji Wright, kariyer rekorunu da kırmayı başardı. Profesyonel takımlarda bugüne kadar en yüksek gol sayısına geçen sezon Sönderjyske formasıyla 36 maçta 13 gol ile ulaşan Haji Wright, bu sezon ise 33 karşılaşmada rekorunu 14 gole çıkardı.



3 MİLLİ TAKIMDAN TEKLİF VAR



Sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla transfer gündemine yerleşen Haji Wright, formasını giyebileceği 3 milli takımdan da teklif aldı. ABD Milli Takım Teknik Direktörü Gregg Berhalter, 24 yaşındaki golcüyü Dünya Kupası hazırlık kampına davet edeceğini açıklamasının ardından Dünya Kupası'na katılacak Gana ile birlikte Liberya'nın da golcü oyuncuyu milli takımda görmek istediği öğrenildi. Genç kategorilerde ABD formasını giyen Haji Wright, A milli takım kategorisinde ise 3 ülkeden istediğini seçebilir.









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