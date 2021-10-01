Antalyaspor'da tepki: "Artık isyan noktasına geldik"

Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Berkay Bahar, Adana Demirspor maçı sonrası konuştu.

Haber; AA
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Antalyaspor'da tepki: 'Artık isyan noktasına geldik'
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01 Ekim 2021 22:49
Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Berkay Bahar, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettikleri Adana Demirspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından hakem kararlarını eleştirdi.

Bahar, mücadele sonrası Antalya Stadı'ndan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, kulüp olarak hakemler hakkında konuşmamaya çalıştıklarını belirtti.

"Her hafta deneme tahtası gibi tecrübesiz hakemler maçlarımıza veriliyor." ifadesini kullanan Bahar, "Yüzde yüz faul olan bir pozisyonda hakem kayıtsız kalıyor, VAR kayıtsız kalıyor. Balotelli'nin yaptığı hareketler es geçiliyor. Artık isyan noktasına geldik. Buna bir çare düşünsün federasyon. Yoruluyoruz burada." ifadelerini kullandı.


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