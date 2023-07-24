Antalyaspor'da takımdan ayrılık bekleniyor

Antalyaspor'da Houssam Ghacha'nın, Tunus'un Esperance takımına transfer olduğu iddia edildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Antalyaspor'da takımdan ayrılık bekleniyor
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24 Temmuz 2023 14:25
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbol sorumlusu Nuri Şahin'in kadroda düşünmediği Houssam Ghacha, Tunus'un Esperance takımına transfer oldu. Oyuncunun transferinin bugün iki takım tarafından açıklanması bekleniyor.

Geçen sezon ligde istediği sonuçları alamayan ve birçok oyuncuyla yollarını ayıran Antalyaspor'da çalışmalar devam ediyor. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, futbol sorumlusu Nuri Şahin'in kadroda düşünmediği oyuncularla da yollarını ayırıyor.

Kırmızı beyazlılar, sezon başında gerçekleştirilen Burdur kampının ardından transfer görüşmeleri için izin verilen Cezayirli kanat oyuncusu Houssam Ghacha, Tunus'un Esperance takımıyla anlaştı. Anlaşmanın hem Antalyaspor hem Esperance tarafından bugün açıklanması bekleniyor.

535 BİN EURO

Antalyaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cezayirli futbolcu Ghacha'nın, alacağından vazgeçtiği öğrenilirken, bonservis ücreti de dahil edildiği zaman kırmızı beyazlı ekibin toplam 535 bin Euro kasasında kalacak.

2 sezon önce Antalyaspor'a katılan Houssam Ghacha, Süper Lig, Süper Kupa ve Türkiye Kupası maçları dahil olmak üzere toplamda 65 kez forma giydi. 27 yaşındaki kanat oyuncusu bu maçlarda toplam 4 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

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