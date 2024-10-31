Antalyaspor'da Samudıo golü unuttu

Bu sezon gol yollarında sıkıntılar yaşayan Antalyaspor'da takımın en golcü ismi olan Braian Samudio, son haftalarda büyük bir durgunluk içerisine girdi. İlk 5 haftada attığı 4 golle takımı sırtlayan Paraguaylı, son 5 maçında sessiz kaldı.

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Antalyaspor'da Samudıo golü unuttu
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31 Ekim 2024 13:00
Antalyaspor'un sezon başında Meksika'nın Toluca takımından transfer edilen Braian Smudio, ilk 5 haftada takımı sırtlayan isim olurken, son 5 maçında ise sessizliğini bozamadı. Attığı 4 golle alınan 3 galibiyetin ikisine direkt katkı koyan Paraguaylı; Kasımpaşa, Fenerbahçe, Rizespor, Galatasaray ve Alanyaspor mücadelelerinde ortadan kayboldu.

10 ŞUTTA TOPU AĞLARLA BULUŞTURAMADI

İlk 5 haftada rakip kalelere gönderdiği 9 şutta 4 kez gol sevinci yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, son 5 maçında ise rakip kaleleri 10 kez yokladı. İlk 5 haftada çektiği 1.8 şutta 1 gol elde eden Samudio, son 10 şutunda ise topu ağlarla buluşturamadı. Deneyimli futbolcu, 2-1 kazanılan Alanyaspor maçında da ileri uçta forma giymesine karşın rakip kaleye şut gönderemedi.

GÖREV ALMASI BEKLENİYOR

Gol atamadığı Kasımpaşa, Fenerbahçe, Rizespor, Galatasaray maçlarında 90 dakika sahada kalan Samudio, Alanyaspor karşısında ise 62 dakika oyunda kaldı. Kırmızı-Beyazlılarda galibiyeti getiren isim ise transfer olduğu günden bu yana bir türlü ilk 11'de kendisine yer bulamayan Adolfo Gaich olurken, Arjantinli futbolcunun, pazartesi günü oynanacak Samsunspor maçında ileri uçta görev alması bekleniyor.

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