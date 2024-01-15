Antalyaspor'da Sagiv Jehezkel kadro dışı kaldı, gözaltına alındı

Antalyaspor'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Sagiv Jehezkel, Emniyet'e götürüldü.
Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Evren Alkan, Jehezkel'in sözleşmesinin feshedilmesi için kulüp avukatlarının çalıştığını bildirdi. İsrailli futbolcunun kendilerinden habersiz şekilde böyle bir hareket yaptığını ifade eden Alkan, Jehezkel'in kadro dışı bırakılmasının yanı sıra en kısa sürede de sözleşmesinin fesih edileceğini kaydetti.
ANTALYASPOR: "KADRO DIŞI BIRAKILDI"
Kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.
"SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEĞİZ"
Yaşanan olayların ardından telefonla ulaşılan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Fotoğrafı gördüm. Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasını alacağız. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayrıcağız. Bizim milli değerlerimiz her şeyden daha önemlidir" diye konuştu.
ANTALYASPOR PAYLAŞIMI SİLDİ
Söz konusu bu fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Antalyaspor gelen tepkiler sonrası paylaşımı kaldırdı. Jehezkel daha önce de Filistin saygı duruşunu reddettiği için kadroya alınmamıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Balkanı Yılmaz Tunç, Antalyasporlu Sagiv Jehezkel için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç yaptığı açıklamada "İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan adli soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.
TFF'DEN JEHEZKEL İÇİN AÇIKLAMA!
Türkiye Futbol Fedreasyonu'ndan Sagiv Jehezkel için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Trendyol Süper Lig'de bugün oynanan Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçında futbolcu Segiv Jehezkel'in hiç bir şekilde kabul edilemez davranışını kınıyoruz. Bitexen Antalyaspor'un futbolcu ile ilgili aldığı kadro dışı bırakılma kararını yerinde buluyoruz. Sorumlular ile ilgili gerekli işlemler ve disiplin soruşturmaları ivedilikle başlatılmıştır.
İnsanlık onurunu ve Türk toplumunun vicdanını rahatsız eden bu hareketin sorumluları ile ilgili gereğinin yapılacağından kamuoyunun şüphesi olmasın."
HAREKET NE ANLAMA GELİYOR?
İsrail basınında yer alan haberlere göre; Jehezkel'in sevincinde gösterdiği bantta yazılı olan "100 days... 7.10" yazısı; Hamas'ın 100 gün önce İsrailli sivilleri kaçırdığı ve bu sivillerin bir an önce evine dönmesi yönünde İsrail Devleti'ne yapılan bir çağrıyı ve kampanyayı simgeliyor.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Sagiv Jehezkel, Emniyet'e götürüldü.
Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Evren Alkan, Jehezkel'in sözleşmesinin feshedilmesi için kulüp avukatlarının çalıştığını bildirdi. İsrailli futbolcunun kendilerinden habersiz şekilde böyle bir hareket yaptığını ifade eden Alkan, Jehezkel'in kadro dışı bırakılmasının yanı sıra en kısa sürede de sözleşmesinin fesih edileceğini kaydetti.
ANTALYASPOR: "KADRO DIŞI BIRAKILDI"
Kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.
"SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEĞİZ"
Yaşanan olayların ardından telefonla ulaşılan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Fotoğrafı gördüm. Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasını alacağız. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayrıcağız. Bizim milli değerlerimiz her şeyden daha önemlidir" diye konuştu.
ANTALYASPOR PAYLAŞIMI SİLDİ
Söz konusu bu fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Antalyaspor gelen tepkiler sonrası paylaşımı kaldırdı. Jehezkel daha önce de Filistin saygı duruşunu reddettiği için kadroya alınmamıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Balkanı Yılmaz Tunç, Antalyasporlu Sagiv Jehezkel için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç yaptığı açıklamada "İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan adli soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.
TFF'DEN JEHEZKEL İÇİN AÇIKLAMA!
Türkiye Futbol Fedreasyonu'ndan Sagiv Jehezkel için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Trendyol Süper Lig'de bugün oynanan Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçında futbolcu Segiv Jehezkel'in hiç bir şekilde kabul edilemez davranışını kınıyoruz. Bitexen Antalyaspor'un futbolcu ile ilgili aldığı kadro dışı bırakılma kararını yerinde buluyoruz. Sorumlular ile ilgili gerekli işlemler ve disiplin soruşturmaları ivedilikle başlatılmıştır.
İnsanlık onurunu ve Türk toplumunun vicdanını rahatsız eden bu hareketin sorumluları ile ilgili gereğinin yapılacağından kamuoyunun şüphesi olmasın."
HAREKET NE ANLAMA GELİYOR?
İsrail basınında yer alan haberlere göre; Jehezkel'in sevincinde gösterdiği bantta yazılı olan "100 days... 7.10" yazısı; Hamas'ın 100 gün önce İsrailli sivilleri kaçırdığı ve bu sivillerin bir an önce evine dönmesi yönünde İsrail Devleti'ne yapılan bir çağrıyı ve kampanyayı simgeliyor.