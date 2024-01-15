Antalyaspor'da Sagiv Jehezkel kadro dışı kaldı, gözaltına alındı

'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılanAntalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Evren Alkan, Jehezkel'in sözleşmesinin feshedilmesi için kulüp avukatlarının çalıştığını bildirdi. İsrailli futbolcunun kendilerinden habersiz şekilde böyle bir hareket yaptığını ifade eden Alkan, Jehezkel'in kadro dışı bırakılmasının yanı sıra en kısa sürede de sözleşmesinin fesih edileceğini kaydetti.Kulüpten yapılan açıklamada,ifadeleri kullanıldı.Yaşanan olayların ardından telefonla ulaşılan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "" diye konuştu.Söz konusu bu fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Antalyaspor gelen tepkiler sonrası paylaşımı kaldırdı. Jehezkel daha önce de Filistin saygı duruşunu reddettiği için kadroya alınmamıştı.Adalet Balkanı Yılmaz Tunç, Antalyasporlu Sagiv Jehezkel için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç yaptığı açıklamada "." ifadelerini kullandı.Türkiye Futbol Fedreasyonu'ndan Sagiv Jehezkel için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;İsrail basınında yer alan haberlere göre; Jehezkel'in sevincinde gösterdiği bantta yazılı olan "" yazısı;