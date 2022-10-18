Antalyaspor'da Ndao'dan sonra Fredy şoku

Süper Lig'de 3'üncü haftada sahasında Trabzonspor'u 5-2 yendikten sonra oynadığı 6 maçta sadece 1 puan toplayan Antalyaspor, cuma günü sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekipte antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başlarken taktiksel çalışmayla sona erdi. Futbol sorumlusu Nuri Şahin oyuncularına sık sık uyarılarda bulunurken, İstanbulspor maçının önemine değindi.

Akdeniz ekibinde Konyaspor maçında fibula kemiğinde parçalı kırık bulunan ve 5 ay sahalardan uzak kalması beklenen Alassane Ndao, kasığında problem olan kaleci Boffin ile Alanyaspor maçında sakatlığı dolayısıyla oynamayan Fernando Martins antrenmana katılmadı. Kaleci Boffin ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins'in hafta içerisinde antrenmanlarda deneneceği, kendilerini iyi hissetmeleri halinde İstanbulspor maçında görev almaları bekleniyor.

Antalyaspor'a bir şok da Angolalı oyuncu Fredy'den geldi. 3-2 kaybedilen Alanyaspor maçında sakatlığından dolayı 76'ncı dakikada oyundan çıkan ve alt arka adalesinde 2'nci derece yırtık olduğu belirlenen başarılı orta saha oyuncusunun, en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fredy, takımının İstanbulspor, Sivasspor ve Karagümrük maçlarında sahada olamayacak.

Antalyaspor'da 3-0 kaybedilen Adana Demirspor maçında kırmızı kart görerek 2 hafta cezalı duruma düşen Soner Aydoğdu ve Japon oyuncu Shoya Nakajima ile Konyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Güray Vural cezalarını tamamladı. 3 oyuncunun, futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermesi halinde cuma günü İstanbulspor'a karşı sahada olması bekleniyor.