Antalyaspor'da Milosevic transferi zora girdi

Antalyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Deni Milosevic'in transferi durdu.

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Antalyaspor'da Milosevic transferi zora girdi
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10 Temmuz 2021 15:15
Antalyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Deni Milosevic'in transferinin tamamlanması, mali engele takıldı. Boşnak futbolcunun, kulübü Konyaspor ile olan bonservis sorununu kendisinin çözmesini isteyen Antalyaspor, gelen haberle birlikte transferi beklemeye aldı.

Yeşil-Beyazlılar, bonservis geliri olmadan 26 yaşındaki futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmazken, transfer de zora girdi.

2016 yılından bu yana Yeşil-Beyazlı takımın formasını giyen 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 34 maça çıkarken, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Başarılı futbolcu, Konyaspor kariyerinde ise 190 maça çıkarken, 17 gol ve 16 asistle takımına katkıda bulundu.

Kaynak: Antalyam


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