Antalyaspor'da Milosevic transferi zora girdi

Antalyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Deni Milosevic'in transferinin tamamlanması, mali engele takıldı. Boşnak futbolcunun, kulübü Konyaspor ile olan bonservis sorununu kendisinin çözmesini isteyen Antalyaspor, gelen haberle birlikte transferi beklemeye aldı.



Yeşil-Beyazlılar, bonservis geliri olmadan 26 yaşındaki futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmazken, transfer de zora girdi.



2016 yılından bu yana Yeşil-Beyazlı takımın formasını giyen 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 34 maça çıkarken, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Başarılı futbolcu, Konyaspor kariyerinde ise 190 maça çıkarken, 17 gol ve 16 asistle takımına katkıda bulundu.



Kaynak: Antalyam



