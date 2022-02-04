Antalyaspor'da Luiz Adriano ilk antrenmanına çıktı

Antalyaspor'un yeni transferi 35 yaşındaki Brezilyalı forvet Luiz Adriano, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'da Luiz Adriano ilk antrenmanına çıktı
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04 Şubat 2022 21:00
Luiz Adriano de Souza da Silva
Luiz Adriano de Souza da Silva
S. Moskova
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde sahada çalıştı.

Akdeniz ekibi, idmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Antalyaspor'un yeni transferi 35 yaşındaki Brezilyalı forvet Luiz Adriano da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Antalyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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