Antalyaspor'da kaygılandıran sessizlik

Antalyaspor, dış transferde sessizliğini koruyor. Transfer komitesinde çatlak yaşandığı ve bu nedenle yol kat edilemediği ifade ediliyor. Yaşanan belirsizlik taraftarı kara kara düşündürüyor

, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'da kaygılandıran sessizlik
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23 Haziran 2021 12:03
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da transferde büyük bir belirsizlik yaşanıyor.

Akdeniz Manşet'te yer alan habere göre; Başkan Aziz Çetin'in yeni sezonda hedefini ilk 5 olarak açıklamasına rağmen özellikle dış transferde yol alınmaması taraftarı kaygılandırıyor. Mevcut transfer komitesinin uyum sorunu yaşadığı bu nedenle dış transferde ilerleme sağlanamadığı gelen haberler arasında.

Daha önce istifa ettiği, ancak sonrasında eski Başkan Ali Şafak Öztürk'ün isteği üzerine yeniden yönetimde kaldığı iddia edilen Aytaç Altay'ın transferde diğer yöneticilerin yolunu tıkadığı sıkça gündeme geliyor.

Aytaç Altay rahatsızlığı

Geçmiş dönemlerde yapılan yüksek maliyetli ve verim alınamayan transferlerde parmağı olan Altay'ın transfer komitesinde yer alması camianın önde gelen isimlerini de rahatsız ediyor.

Aytaç Altay'ın, transfer görüşmelerinin bir kısmını Antalyaspor eski Genel Menajeri Servet Çavuşoğlu ile birlikte yürüttüğü de iddia ediliyor. Antalyalı futbolseverler, daha önce cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan cezaevine giren ve adli kontrol altına alınmak suretiyle tahliyesine karar verilen Altay'ın yönetimde olmasını doğru bulmadıklarını belirtiyor.

Yönetici Aytaç Altay'ın geçtiğimiz sezon Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sinan Gümüş'ü yeniden kırmızı beyazlı takıma getirmeye çalıştığı öğrenildi. Altay'ın bu görüşmeyi yöneticilerle değil eski genel menajer Servet Çavuşoğlu ile birlikte yürüttüğü iddia edildi.


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