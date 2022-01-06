Antalyaspor'da isyan: 'Neden penaltıda VAR'a gitmediniz!'

Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a penaltılar sonucunda mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, iyi oynamalarına rağmen kupayı kazanma başarısı gösteremediklerini söyledi.



Groenendijk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Futbolda finalde kaybetmek en kötü duygulardan biridir. Penaltılarda kaybetmek bu kötü duyguyu arttırır. Maalesef bu kötü duygular içindeyiz. Soyunma odasında büyük bir hayal kırıklığı var. Futbolcular umarım en kısa zamanda toparlanır." dedi.



Maçın ilk yarısında Beşiktaş'ın hakimiyetinin olduğunu vurgulayan Groenendijk, "İkinci yarı değişikliklerle oyunu dengeledik. Pozisyonlara girdik ve golü bulduk. Uzatma bölümünde iyi oynadık. Beşiktaş da şans buldu ama daha çok bizim kontrolümüzde bir oyun geçti." diye konuştu.



Maçta lehlerine verilmeyen bir penaltı olduğunu kaydeden Groenendijk, şunları söyledi:



"Bir pozisyon var. Açık el olduğu söylendi. Sonra baktığımızda neden VAR'a gidilmediğini sormak gerekiyor. Oyun genelinde sakatlıklar yaşandı. Bazı değişiklikler zorunlu oldu. Penaltılarda bu şansızlık yaşayan futbolcularımızı kullanamadık. Penaltı kullanmak büyük sorumluluk ister, kolay değildir. Sorumluluk alanlara teşekkür ediyorum."



Fraport TAV Antalyasporlu oyuncu Ghacha ise iyi başlamadıkları karşılaşmada üstünlüğü ele almayı bildiklerini belirterek, "Bir bölümden sonra iyi oynayan bizdik. İkinci yarı ve uzatma bölümünde oyuna hükmeden bizdik. Penaltılara kalınca şans yarı yarıya oluyor. Biz maalesef değerlendiremedik ve kaybeden taraf olduk." ifadelerini kullandı.





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