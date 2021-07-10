Antalyaspor'da hedef Erdal Rakip

Antalyaspor'un, İsveç Ligi takımlarından Malmö forması giyen Erdal Rakip ile ilgilendiği kaydedildi.

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Antalyaspor'da hedef Erdal Rakip
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10 Temmuz 2021 15:20
Transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor'un, İsveç Ligi takımlarından Malmö forması giyen Erdal Rakip ile ilgilendiği iddia edildi.

Kuzey Makedonya ve İsveç pasaportlarını taşıyan 25 yaşındali futbolcu, orta sahanın ortasında görev alıyor.

Kariyerinde Malmö'nün yanı sıra Benfica, Crystal Palace formalarını da giyen başarılı futbolcu, geçen sezon 15 maçta kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Antalyam


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