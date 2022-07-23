Antalyaspor'da hedef Alassane Ndao

Geçen sezonun ikinci yarısına damga vuran Antalyaspor, kadrosunu büyük ölçüde korumayı başararak dikkat çekmeyi başardı. Özellikle Fernando Lucas Martins ve Haji Wright'ı kadroda tutarak göze çarpan Kırmızı-Beyazlılar, ikinci devre kiralık olarak forma giyen Alassane Ndao'yu da geri getiriyor. Bonservisi Al Ahli'de olan Senegalli futbolcu ile 1 yıllık daha sözleşmeye imza atılması bekleniyor.



FEDAKARLIK YAPIYOR



Antalyaspor ile kiralık sözleşmesini tamamlamasının ardından kulübü Al Ahli'ye dönmeyen ve çalışmalarını Antalya'da bir otelde sürdüren 25 yaşındaki futbolcu, yeniden Kırmızı-Beyazlı formayı giymek için fedakarlık da yapacak. Suudi Arabistan takımından olan alacaklarından vazgeçeceği ve Antalyaspor'a da hemen hemen yarı maaşa geleceği ortaya koyulan bilgiler arasında yer aldı.



17 MAÇTA 4 GOL ATTI



Geçen sezon Süper Lig'de 15, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta Antalyaspor formasını sırtına geçiren Senegalli futbolcu, 4 gole imza koydu. Süper Lig'de 937 dakika sahada kalan başarılı futbolcu, bu alanda da 3 gol kaydetti.



KADRO KORUNDU



Sezonun tamamlanmasıyla birlikte pek çok takımla transfer mücadelesine giren Antalyaspor, önemli bir başarıya imza attı. Doğukan Sinik'i Hull City'ye satan ve Naldo ile yeni sözleşme için anlaşma sağlayamayan Kırmızı-Beyazlılar, bu iki futbolcu dışında bir kayıp yaşamadı. Son olarak Ndao ile söz kesen Akrep'in 1 transferle birlikte çalışmalarını tamamlaması bekleniyor.



(Lider Gazete)





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